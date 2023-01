"Capitalismo descarbonizado", la propuesta de Petro para afrontar el cambio climático

El presidente Gustavo Petro planteó un “capitalismo descarbonizado” para enfrentar la crisis climática mundial. En una de sus intervenciones en el marco del Foro Económico Mundial, el mandatario habló sobre las consecuencias que el actual capitalismo puede tener para el planeta.



En Davos, Suiza, el mandatario participó en dos sesiones del Foro Económico Mundial, los espacios 'Liderando la carga a través de la nueva normalidad de la tierra' y 'Liderazgo para América Latina'.



En el primer espacio, Petro reiteró la necesidad de que el mundo comience a tomar verdaderas acciones para cuidar el planeta y simplemente se deje de estarlo proponiendo en eventos internacionales.



"A veces hay optimismos falsos que degeneran en inercias, en inacción, en una falta de voluntad política porque no queremos acometer las tareas que toca, porque si como sabemos hoy, las cosas están empeorando, lo que estamos haciendo no está bien. Nos estamos equivocando", expresó Petro.



El mandatario colombiano aseguró que el capitalismo del mundo continúa centrándose en la productividad de energía centrada en el carbón, el petróleo y el gas. Por eso, manifestó que el capitalismo debería estar en la capacidad de ordenar el cero uso de los hidrocarburos para poder conservar el planeta por más años.



"Ampliar la ganancia va ligado a ampliar el cambio químico de la atmósfera, casi como una correlación, eso hay que detenerlo si queremos vivir en el planeta. Ese capitalismo podrá hacerlo, los datos de hoy demuestran que no, entonces tendríamos que hacer una aseveración un tanto dura: si ese capitalismo no es capaz, o la humanidad se extingue con el capitalismo, o la humanidad supera el capitalismo", explicó el Presidente.



Y reiteró que el uso del carbón, el petróleo y el gas debe desvalorizarse en el mundo, acción que no ha ocurrido por la gran cantidad de dinero que mueven los hidrocarburos en el mundo. También cuestionó lo poco eficientes que han sido las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP).



"Las COP deberían tener poder vinculante, lo que deciden las COP son sugerencias que un gobernante puede tener o no tener en cuenta, son apenas consejos ¿Por qué un Tratado de Libre Comercio (TLC) si es vinculante y las decisiones para salvar a la humanidad en el plantea no?, hay una diferencia en el poder, eso sería un capitalismo descarbonizado", afirmó Petro.



Frente a la transición energética, el mandatario manifestó que los países no podían continuar endeudándose, recordando que en la COP27 le sugirieron hacerlo para comenzar a trabajar en esa transición, por ese motivo recordó su propuesta de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático.



"Propusimos algo que causó algo de risa, por qué no se canjea, se cambia la deuda que tiene los países, los procesos productivos por acción climática, de tal manera que se liberaran recursos presupuestales para cometer la adaptación y la mitigación, por qué no se desvaloriza la deuda mundial", agregó el Presidente.



Para contribuir en ese cuidado del planeta, el presidente Petro hizo un llamado para que el mundo comience a trabajar en un capitalismo descarbonizado.



"El actual capitalismo es incapaz, puede perecer con la humanidad, puede que un capitalismo descarbonizado sea una simple ilusión, y lamentablemente, puede que comencemos los tiempos de la extinción sino somos capaces como humanidad de actuar políticamente en el camino que en realidad disminuya concretamente las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera", afirmó el mandatario.



Finalmente, el presidente Petro en su segunda intervención reiteró en la necesidad de que el mundo trabaje en energías limpias, además aseguró que las inversiones que reciba Colombia deberán estar centradas en ese cuidado del medio ambiente. Además recordó su posición de considerar la política contra la drogas un total fracaso.