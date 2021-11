Candidatura de Zuluaga inició en crisis, precandidatos del centro piden 'transparencia'

Con crisis arrancó la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga, el aspirante con el cual el Centro Democrático espera retener el poder, crisis que precisamente se basó en el mecanismo con el cual fue elegido, la encuesta.



Dicha encuesta, que tuvo una muestra de 4200 personas, entre militantes del CD y personas del común con afinidad al partido, fue realizada por las firmas encuestadoras Centro Nacional de Consultoría y Yanhass, y fue realizada entre el 10 y el 20 de noviembre.



Hasta ahí todo parecía claro, sin embargo tras conocer el ganador el lunes pasado, Óscar Iván Zuluaga, las dudas empezaron a salir entre los otros excandidato que estuvieron en competencia. El principal cuestionamiento que se dio es sobre si la auditoría que debió tener la encuesta se hizo o no, esto porque se conoció que se desechó de la muestra al menos 3000 encuestas que no se relacionaron.



Las dudas sobre la transparencia arrancaron por la senadora María Fernanda Cabal, quien al parecer fue la segunda en la encuesta, pero los resultados de la misma no se hicieron públicos por un acuerdo entre los mismos aspirantes. Sin embargo Cabal éste jueves expresó que “todo debe hacerse público, por respeto a los electores: 1) La muestra 2) Los datos recaudados, incluidas las 3000 encuestas desechadas. Esto, hasta hoy, no ha sido entregado ni a la auditoría, ni a la veeduría”.



Previamente a exprecandidata se había pronunciado en el mismo sentido el senador y expresidente de la corporación Ernesto Macías, quien planteó que “para que los colombianos conozcan todo el proceso de selección de la candidatura presidencial del Centro Democrático, solicito a las directivas del Partido hacer públicos oficialmente los resultados de las encuestas, las firmas que las realizaron y la auditoría que verificó”. Macías es uno de los principales apoyos que tiene Zuluaga.



Precisamente Macías encabezó el grupo de más de 25 congresistas del CD que se reunieron con el recién postulado, en donde hablaron sobre la campaña. A dicha reunión no asistieron las senadoras Cabal y Valencia, dos de exprecandidatas.

Tampoco estuvieron en el encuentro siete senadores que actúan en bloque a manera de independientes, Mila Romero, de Norte de Santander; Nicolás Pérez, Antioquia; Carlos Meisel, Atlántico; Amanda Rocío González, Casanare; Alejandro Corrales, Risaralda, John Harold Suárez, Valle y Gabriel Velasco, Valle.



Este grupo de siete senadores uribistas tienen entre ellos un poco más de 300 mil votos, lo que les ayudaría a mostrar que tienen un mayor peso al interior del partido.



El exprecandidato Alirio Barrera, quien fue la sorpresa en ese proceso electoral del uribismo, sostuvo que si bien hubo un acuerdo entre ellos para que sólo se revelara al ganador, sí pidió que ante las dudas surgidas, se muestren los resultados. “Lamento que se hable de inconsistencias en los temas de las encuestas que dieron con la selección del candidato único del Centro Democrático. Por el bien de la Democracia, ojalá sea aclarado todo a la mayor brevedad posible”.



La senadora y exprecandidata, Paloma Valencia, sí considera que todo está claro, y así lo expresó ante las juventudes uribistas. “Cada una de esas encuestadoras hizo dos encuestas independientes. Es decir, teníamos cuatro encuestas. Les quiero dar una tranquilidad: los resultados fueron absolutamente consistentes en las cuatro encuestas. Los que quedaron de primero, segundo, tercero y cuarto eran idénticos en las cuatro encuestas. Eso le da a uno tranquilidad”, señaló.



Por su parte, el elegido candidato, Óscar Iván Zuluaga, sostuvo que por su parte no tiene inconveniente que se haga pública la encuesta, a la vez que solicitó a las directivas del partido proceder a hacer pública la misma.

Respondió el partido

En un comunicado, el partido respondió que el proceso fue consensuado con los cinco precandidatos, que se hizo con transparencia por parte de las firmas Centro Nacional Consultoría y Yanhaas, mientras que la firma Tempo Group adelantó la auditoría.



En el comunicado, se indica además que “los compromisarios, en representación de cada precandidato, revisaron y aprobaron por consenso todos los elementos del proceso, como los lugares de encuesta, las muestras, las preguntas filtro, la auditoría,

etc”.



Respecto a las muestras anuladas se indicó que “todas las encuestas, incluidas las descartadas -tanto telefónicas como presenciales- están grabadas, en archivos inmodificables. Los representantes que cada precandidato autorice pueden tener acceso a las encuestas, salvo al nombre del encuestado por prohibición de la Ley de Habeas Data”.



Y precisa que “el informe preliminar indica que el número de encuestas descartadas por proceso de calidad interno de las encuestadoras es bajo, no produciría cambio alguno en el resultado. Esa cifra se dará una vez termine el proceso de auditoría extendida. El resultado final de las encuestas, avalado por la auditoría extendida, se publicará inmediatamente esta firma concluya su labor y las personas autorizadas revisen la información solicitada”.



Zuluaga el sábado, en el marco de la convención nacional del Centro Democrático, le proclamará como su candidato presidencial.