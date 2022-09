"Cada barbaridad es peor que la anterior": Cabal no perdona polémicas de Irene Vélez

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sigue siendo criticada por las diferentes salidas en falso que ha tenido en los últimas días. Y, aunque se ha disculpado en repetidas ocasiones, desde varios sectores continúan arremetiendo contra su estadía en el cargo.



Una de esas voces es la de la senadora del Centro Democrático , María Fernanda Cabal, quien arremetió en contra de la Ministra de Minas por las polémicas que ella ha protagonizado por desconocer varios temas relacionados con la energía y la gasolina, así como por abandonar una rueda de prensa y no conocer una ley del Congreso.



Al respecto, la Congresista vallecaucana manifestó que cada "barbaridad" de Vélez es "peor que la anterior" e, incluso, aseguró que la Ministra no debería seguir a cargo de la cartera de Minas y Energía.



"Sería una irresponsabilidad que esta señora se quedara en el cargo, a pesar de su evidente desconocimiento e incompetencia. Cada barbaridad es peor que la anterior", escribió Cabal en Twitter.

¿Reservas de gasolina? Sería una irresponsabilidad que esta señora se quedara en el cargo, a pesar de su evidente desconocimiento e incompetencia. Cada barbaridad es peor que la anterior.https://t.co/havp2axodk — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 14, 2022



Cabe recordar que la Ministra recientemente salió regañada del Congreso en medio de un debate de control político, esto porque previo a referirse a las medidas que se están tomando ante el incremento de las tarifas de energía en el país, empezó a leer un discurso que tenía preparado.



"La decisión de este gobierno es bajar las tarifas de energía", fueron las palabras que Vélez alcanzó a decir antes de que el senador Inti Asprilla le llamara la atención y le explicara que está prohibido leer intervenciones en el Congreso.



"Simplemente, señora ministra, proceda su intervención. Hay que tener cuidado para no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por la Ley 5 (de 1992)", le dijo el Senador a la Ministra, quien inmediatamente dijo "perdón, no sabía" y continuó con su intervención, pero esta vez solo tomando de guía su discurso para hablar ante los congresistas.



A pesar de las críticas que ha recibido, la ministra de Minas y Energía tiene una defensora de peso mayor en el Congreso de la República y es nada menos que la senadora opositora Paloma Valencia, quien le expresó su solidaridad después del debate de control político.



Valencia, considerada una de las congresistas más uribistas, le había citado a la Comisión Primera para que explicar la idea del gobierno nacional de la sustitución del gas, el petróleo, entre otros, pero al inicio del mismo fue cuando hizo referencia a las distintas situaciones en las que Vélez ha sido cuestionado, como por ejemplo el lunes cuando en el Congreso intentó leer en su intervención.



Valencia sostuvo que “los ataques deben ser sobre las ideas y no sobre las personas, permítame solidarizarme con usted”, y destacó que pueden estar equivocados algunos dirigentes al pretender hacer eso.