Bancada petrista se ausentó del debate de la reforma al Código Electoral

Pese a que los congresistas del petrismo han abierto un gran debate en las redes sociales y los medios de comunicación sobre el alcance del proyecto de ley de la reforma al Código Electoral, éste miércoles cuando el mismo se tenía que empezar a discutir en la Comisión Primera, no asistieron y por lo tanto no hubo quorum.



Esa decisión de parte de la coalición de gobierno, suscitó una dura reacción de los otros partidos que hacen parte de la alianza que apoya al presidente Gustavo Petro, como por ejemplo el senador conservador, Germán Blanco, quien aseguró que “se han suscitado muchos comentarios frente al Proyecto, los cuales son ajenos a los coordinadores ponentes, el ausentismo marcado no permite la discusión del Proyecto y me da miedo que esto se vuelva sistemático".



Otro de los senadores de la coalición de gobierno, Alfredo de Luque (La U), planteó en la sesión que "no puedo criticar congresistas que se ausentan del trámite legislativo y luego hacer lo mismo. Entiendo que existan muchas prevenciones frente al Proyecto pero, este nuevo régimen electoral generará mejores reglas electorales en el país".



El senador opositor Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), indicó que “la improvisación e incoherencia parecen ser la consigna de este Gobierno, hace 15 días radican con mensaje de urgencia y hace pocos días lo retiran, dice el Gobierno que es importante dar un debate profundo pero se ausentan”.



Por su parte el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que "este Código fue radicado por el Gobierno el 8 de agosto; me temo que la ausencia de algunos Congresistas es una expresión política de no habilitar la discusión del Proyecto. Hago el llamado a que demos en el debate".



El presidente de la Comisión, Fabio Amín, indicó que se darán todas las garantías para que “el debate se surta en los tiempos necesarios para que el país entienda que de ninguna manera existe otro mensaje diferente al que esta Comisión ha expresado”.



Entre los ausentistas estuvieron los senadores Ariel Ávila, Jonathan Pulido, Humberto de la Calle y Alexander López. Ávila es quien ha liderado las críticas al contenido del proyecto, en especial lo relacionado con el tema de registro y la posibilidad de que el registrador cree nuevos cargos. La discusión se retomará la otra semana.