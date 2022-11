El acuerdo con el que algunos partidos impidieron que se discutiera el Código Electoral

“Yo quiero mandar una voz de alarma: a las 6:15 de la tarde de hoy (lunes) presentaron una nueva ponencia sobre el Código Electoral con 900 y pico y páginas, son 377 artículos, y citaron para mañana (martes), a las 9 de la mañana, y el chisme es que se pretende lograr rápidamente una aprobación”.



Con estas palabras, el senador Humberto de la Calle alertó en la noche del lunes sobre una supuesta ‘jugada’ que se pretendía hacer ayer en la Comisión Primera de esa corporación.



“No entendemos el afán del Gobierno. Hay tiempo, ya no hay mensaje de urgencia. No vamos a permitir que esto se haga de manera atropellada. Ahí hay una serie de decisiones buenas, otras regulares y otras malas. Luego, yo quiero advertir que mañana no vamos a aceptar que nos lleven a eso que se llama ferrocarrilear un proyecto. Vamos a mirar artículo por artículo, con plena atención y cuidado”, siguió diciendo el congresista independiente en un video.



Y, al parecer, como resultado del ‘alboroto’ que se armó al respecto, senadores que “nunca han faltado” a la Comisión, como el propio De la Calle, Ariel Ávila, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal no llegaron a la cita y, al no haber quórum decisorio, los presentes optaron por levantar la sesión.



Eso sí, el presidente de esa célula legislativa, Fabio Amín, desmintió que fuera su pretensión “que hoy (ayer) se estudie la ponencia mayoritaria del Código Electoral, por cuanto ni siquiera fue publicada en la Gaceta Oficial el día de ayer” (lunes) y agregó que la sustentación de la iniciativa por parte de los ponentes se dará en la próxima sesión, es decir, hoy.



Pero el debate público no se detuvo. La senadora Cabal, del Centro Democrático, escribió en Twitter: “Nos opondremos a una reforma al Código Electoral presentada por el registrador Vega. Nos opondremos al voto electrónico, a elecciones anticipadas y al poder para que el CNE pueda suspender o extender la jornada electoral”.



Y Ávila, de la Alianza Verde, reconoció que lideró el rompimiento del quórum. “Llamamos a una gran cantidad de compañeros y compañeras, y les pedimos que no asistieran a la sesión porque no nos van a obligar a votar esto a pupitrazo, el Código de Alexánder Vega”, dijo en Caracol Radio.



De igual forma, Valencia, también senadora uribista, aseguró que “hay una preocupación muy grande en torno al Código Electoral. Es una cosa que trae todos los ‘micos’ que se le habían eliminado al proyecto anterior, que trae temas de identificación que nada tienen qué ver con elecciones.



Y añadió en la misma fuente que la nueva norma “no se puede tramitar a pupitrazo ni con ‘mermelada’. Esta es una discusión demasiado seria, donde nos estamos jugando lo que es la credibilidad del sistema electoral”.



Entre tanto, el analista político Jhon Mario González considera que en el trámite de la reforma al Código Electoral “se suma la infortunada hambre de los cuestionamientos al Registrador con las ganas de comer de un gobierno que quiere aprovecharse de su aplanadora congresional para sacar provecho de las reformas legales”.



Según él, hay que tener en cuenta que el Código que se aprobó por parte del Congreso anterior y que se ‘cayó’ en la Corte Constitucional por vicios de trámite “tenía muchos cuestionamientos, pues creaba necesidades de gasto a favor del Registrador muy inconvenientes, por ejemplo en materia de infraestructura para la entidad”.



“En el trámite del Código Electoral no sucede nada distinto a las sospechas de un Registrador muy cuestionado y un gobierno que quiere aprobar a las volandas un extensísimo Código Electoral sin explicar por qué”, puntualiza González.



Y el analista político Álvaro Benedetti señala que estar la reforma política en boga es una coyuntura propicia para introducir también esas reformas al Código Electoral.



Explica que con este “primero, se pretende reformar la organización electoral, que tiene que ver directamente con la Registraduría, sus funciones y estructura. Segundo, los temas de identificación de los ciudadanos y, tercero, el proceso propiamente electoral: el ejercicio de los comicios y ahí es dónde no hay claridad”.



“Tengo la sensación de que ese artículo que tumbaron del cambio de sexo de los niños hasta los 5 años es una cortina de humo para desviar la atención del debate, pero la manera de ‘reglamentar’ la reforma política tiene que ser con las reglas de juego electorales y ahí está el quid del asunto, aunque son escenarios distintos, van de la mano y por eso el interés del Gobierno de sacarlas en paralelo”.



Por ello, Benedetti cree que, “aunque el mensaje de urgencia aparentemente se retiró, hay un interés grande de parte del Presidente y del Gobierno Nacional de no dejar enfriar el debate”.