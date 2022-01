Así quedarán los tarjetones para las elecciones de Cámara y Senado 

Los logos de Comunes, la Coalición Centro Esperanza, Fuerza Ciudadana y Cambio Radical ocuparán los primeros lugares en el tarjetón para las elecciones de Senado programadas para el próximo 13 marzo.



Así quedó definido ayer por la Registraduría Nacional, tras el sorteo de las posiciones en las que quedarán ubicados los partidos, los movimientos y las coaliciones políticas que participarán en los comicios en los que también se escogerán los representantes a la Cámara en todo el país.



En el Senado, después de los ya mencionados, aparecen los logos del Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud SOS Colombia, el resurgido Nuevo Liberalismo, el movimiento feminista Estamos Listas, el Movimiento Unitario Metapolítico, la coalición Mira - Colombia Justa Libres, el Partido Liberal, el Movimiento Gente Nueva y el del Movimiento de Salvación Nacional (ver tarjetón).



Los últimos cuatro puestos estarán ocupados por el Centro Democrático, el Partido Conservador, la U y el Pacto Histórico, según el sorteo llevado a cabo en la sede de la Registraduría Nacional en Bogotá.



Allí también se llevó a cabo el balotaje correspondiente a las circunscripciones especiales de comunidades afrodescendientes e indígenas, además de las cámaras de representantes de Bogotá, Cundinamarca y la curul correspondiente a los residentes en el exterior.



Cámara en el Valle del Cauca

En este orden quedaron partidos, movimientos y coaliciones en la tarjeta para Cámara de Representantes por el Valle. Especial para El País

Por otro lado, también ayer, en horas de la tarde, en la delegación departamental de la Registraduría en Cali se sortearon las doce posiciones para la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca.



Entonces, en su orden aparecerán en el documento los logos de Alianza Verde, Partido Liberal, Coalición Partido Mira y Colombia Justa Libres, Partido Conservador, Grupo Significativo de Ciudadanos El Cambio Soy Yo Movimiento Digital, Coalición Centro Esperanza Valle, Partido Comunes, Centro Democrático, Cambio Radical, Movimiento de Salvación Nacional, Pacto Histórico y Partido de la U (ver tarjetón).



¿Es importante la posición?

Así quedó conformada la tarjeta electoral que recibirán los votantes a Senado de la República. Especial para El País

“La posición en la lista electoral es muy importante, no solo porque permite al ciudadano identificar con mayor facilidad al partido y al candidato por el cual va a votar, sino porque en algunos casos representa unos votos de ciudadanos que en algunos casos están ‘despistados’”.



Esto dice el analista político Jhon Mario González, afirmando que algunos electores no tienen un voto informado, motivo por el cual podrían inclinarse por llenar las casillas más visibles en el tarjetón.



En el caso del Senado, indica que el gran beneficiado, más que el partido Comunes, es la Coalición Centro Esperanza: “Comunes no termina siendo tan favorecido, en tanto que, para que ellos obtengan más de las cinco curules a las que tienen derecho constitucionalmente (por el Acuerdo de Paz), tendrían que obtener más de 700 mil votos, una cifra realmente ilusoria”.



En suma, González explica que los logos del Partido de la U y el Pacto Histórico, al encontrarse en las últimas posiciones y más cerca de la casilla del voto en blanco, se destacan más.



De otro lado, Nicolás Farfán Namén, registrador delegado electoral, indicó que en esta ocasión se optó por separar las tarjetas por cada una de las circunscripciones para evitar la votación nula o los formularios grandes que podrían resultar difíciles en su lectura y diligencia por parte de los electores.



“Tenemos hoy unas tarjetas electorales mucho más fáciles en su comprensión para el elector, que garantizan que cada partido pueda mostrar su logo y sus candidatos y la efectividad del voto”, aseguró el funcionario.

"Iniciamos firmes"

”La Registraduría General de la Nación está cumpliendo con el calendario electoral y la organización electoral está presente, diciendo: ‘iniciamos firmes, iniciamos garantizando el proceso electoral”.



Esto dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Doris Ruth Méndez Cubillos, frente al sorteo de las posiciones en la tarjeta que los votantes recibirán el próximo 13 de marzo.



”Como Consejo Nacional Electoral y como presidenta del CNE, suprema autoridad que inspecciona y vigila, estamos trabajando revocatorias de la inscripción de candidatos. Segundo, vamos a tener aprobación en Sala de 250 logosímbolos, y, tercero, vamos a tener todas las investigaciones, resolviendo los temas de propaganda electoral y todo el tema de redes sociales”, agregó Méndez.



Además, resaltó que estos comicios son los primeros en la historia en desarrollarse en paridad, por lo que “estaremos presentes, vigilantes de que la violencia política contra la mujer no sea esa barrera que impida que las mujeres participen”, concluyó la funcionaria.