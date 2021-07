Así fue la instalación de sesiones en el último periodo del actual Congreso

Valentina Rosero Moreno

Este martes 20 de julio se realizó la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo legislativo 2021 - 2022.



La instalación del último acto legislativo del gobierno del presidente Iván Duque inició con un minuto de silencio en honor a las víctimas de la violencia y de la pandemia en el país.



El Mandatario hizo un reconocimiento al exministro Carlos Holmes Trujillo y al exsenador Eduardo Enríquez Maya, quienes fallecieron a causa del covid-19, y se refirió a la crisis que la pandemia ha generado en el país.



Durante su discurso, Duque habló sobre los proyectos que el gobierno buscará culminar durante esta nueva legislatura y pidió a los ciudadanos no permitir que las próximas elecciones presidenciales estén marcadas por la polarización.



"Los colombianos quieren escuchar propuestas serias y realistas; quieren un debate electoral reflexivo y de altura, y todos estamos obligados a hacerlo posible", dijo.

Durante su discurso en la instalación de sesiones del Congreso de la República, el presidente @IvanDuque prometió que Colombia vacunará contra el covid-19 a 35 millones de personas este año.



Principales proyectos del Gobierno

Duque se refirió a los proyectos que su Gobierno buscará ultimar durante esta última legislatura y explicó que, aunque la vacunación contra el covid-19 ha sido un reto para el país, la meta del gobierno es terminar este 2021 con 35 millones de personas vacunadas contra el virus.



Con relación a la matrícula cero para los estudiantes universitarios, el Mandatario aseguró que el próximo año entregará un país con "la matrícula gratis para cerca de 700.000 estudiantes en las universidades públicas como política de Estado".



Dijo que la reconstrucción de Providencia será una prioridad y manifestó que su gobierno dejará una isla moderna y totalmente reconstruida. "Ese es mi compromiso personal", aseveró.



Entre tanto, recalcó que su meta es entregar un país con 50.000 familias beneficiadas de la política de Paz con Legalidad y que, durante este último año, su gobierno le apostará a concretar el Proyecto de Ley de Inversión Social.



Finalmente, el Presidente precisó que el objetivo será "crear nuevos empleos para los jóvenes, subsidiando el equivalente al 25% de un salario mínimo por cada trabajo nuevo creado, para personas entre los 18 y 28 años".

El mensaje político del Presidente

El Presidente dejó un mensaje político sobre la forma en que los colombianos deben elegir el próximo año a su reemplazo en la Casa de Nariño.



Aunque en la transmisión por televisión el presidente de la República fue ovacionado por más de diez ocasiones, las mayoría se dieron por parte de la bancada de gobierno para no dejar escuchar las arengas que hacían desde la oposición.

El jefe del Estado hizo una defensa de la Fuerza Pública, como también del rechazo de las acciones violentas que se desatan luego de las marchas.



“Como sociedad, debemos entender que el derecho a la protesta pacífica se protege, se respeta y se garantiza. Pero no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás. Impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le prive de tener comida en su mesa, es un delito, sin ambivalencias, ni licencias morales”, dijo.



Duque además precisó que “los bloqueos no son cortes de ruta; son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos. Permitir que se violen los derechos de todos es anarquía, y en un país de anarquía, de caos y de odio solo prosperan la violencia y el dolor. Allí no hay esperanza. Allí no se resuelven los problemas por los cuales se protesta. Por el contrario, se profundizan cuando se destruye el patrimonio público, la propiedad privada y los empleos”.



Manifestó además que “por eso, debemos rechazar la violencia venga de donde venga. Nuestra Fuerza Pública está sujeta a los más altos estándares en materia de derechos humanos y, por eso, al tiempo, la respaldamos, la Fortalecemos y le exigimos".



"La respaldamos, porque nuestros soldados y policías son hijos, hijas, hermanos, padres y madres que están dispuestos a entregar la vida por defender lo que somos y lo que podemos ser. La fortalecemos, porque las amenazas son muchas y diversas, y deben ser enfrentadas con la fuerza racional y legítima del Estado", precisó el Presidente.



Quejas de la oposición

Los senadores y representantes de la oposición, quienes se ubicaron en la parte de atrás del Salón Elíptico, expusieron una larga bandera de Colombia pero al revés, en forma de protesta al gobierno.

La intervención de la oposición, que duró un poco más de 20 minutos, fue realizada por congresistas de la Alianza Verde, Colombia Humana y el partido Comunes. Los senadores Antonio Sanguino y Pablo Catatumbo, junto a la representante María José Pizarro, fueron los encargados de presentar el discurso.

Los congresistas de oposición expresaron su descontento, porque el Presidente no escuchó su intervención, ya que salió del recinto a otros actos del Día de la Independencia.