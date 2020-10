Álvaro José Carvajal Vidarte

Un fuerte enfrentamiento se dio entre la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, y el senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, cuando se iniciaba la sesión virtual de este lunes en la Comisión Primera de la Cámara Alta.



El hecho se dio al inicio de la jornada, cuando los congresistas estaban exponiendo sus puntos de vista sobre el regreso a las sesiones presenciales que, en el caso de esta comisión, está planteado para el martes 13 de octubre.



Luego de que el presidente de la comisión expusiera el mapa de cómo quedará adecuado el salón para adelantar el regreso a la presencialidad, el senador Petro reclamó que todavía se siga sesionando de manera virtual ya que, aseguró, "es profundamente ilegal porque no hay cuarentena".



"No hay ninguna razón jurídica para que esta misma sesión de este lunes no sea presencial. Esto que estamos haciendo hoy no es legal, no es constitucional", protestó el excandidato presidencial.



Para Petro, "se pasaron por la 'faja' el Congreso de la República. El Congreso se anuló como institución y eso está muy de la mano con los deseos de algunos de la generación de la dictadura".



El congresista afirmó que a la oposición "se le quitó su derecho a hacer debates de verdad, no estos virtuales porque esto no sirven para nada (...) la realidad es que se silenció al Congreso de la República, es un congreso autosilenciado en favor de la dictadura". Pidió, entonces, que las bancadas opositoras e independientes asistan a sesiones presenciales desde este martes.

"Usted no es presidente ni lo va a ser nunca": Paloma Valencia

Luego de la intervención de Petro, y dos intervenciones, la senadora Paloma Valencia pidió la palabra para responderle al congresista opositor.



"No me parece aceptable que el Gobierno democráticamente elegido del presidente Duque venga a ser cuestionado por un senador. Creo que el senador Petro tiene que aceptar que perdió las elecciones y las perdió porque no consiguió el favor de todos los colombianos", fueron las primeras palabras de Valencia.



La congresista uribista señaló a Petro de "aupar" figuras como "golpes de estado" para deslegitimar el Gobierno de Duque, algo que calificó de "absolutamente antidemocrático". "Eso sí sería, senador Petro, el intento de llevar este país a una dictadura", agregó.



Valencia finalizó su intervención invitando a Petro a que no "amenace", a propósito de la invitación del líder de la Colombia Humana a asistir a sesión presencial para que la sesión virtual sea calificada como ilegal.



"Yo lamento mucho que usted pretenda y añore una dictadura, donde usted es el que dice cómo es que se hacen las sesiones y además define qué es lo que es legal y qué es lo que es ilegal (...) para eso existen cortes, senador, que usted tampoco puede suplantar. No nos imponga su dictadura porque en este Congreso usted ni es presidente, ni va a ser nunca presidente de Colombia, gracias a Dios", puntualizó.

Cruce final de acusaciones

El senador Gustavo Petro pidió la palabra nuevamente tras la intervención de Paloma Valencia y, aunque el presidente de la comisión informó que no se permite la 'réplica de réplica', abrió el micrófono del congresista opositor.



"Soy un hombre libre y entonces aquí nadie me va a regañar o amedrentar por lo que diga, y menos la senadora Paloma Valencia", indicó Petro, quien además aseguró que no se trataba de una 'réplica de réplica' porque no hizo referencia directa a la congresista.



El excandidato presidencial argumentó que cree que se va "camino a una dictadura" porque, asegura, el partido de Gobierno "hizo elegir a los candidatos que les convenía" en la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Fiscalía, además de haber "amedrentado" a la Corte Suprema de Justicia.



"Han concentrado el poder público tal cual Maduro lo concentró en Venezuela. Quienes llevan este país a una dictadura no somos nosotros, la oposición", apuntó, a la vez que habló sobre las muertes de jóvenes en protestas, líderes sociales y excombatientes y denunció que su hermano fue amenazado por las Águilas Negras y la Policía "no hizo nada".



Finalmente, la senadora Valencia intervino nuevamente y aseguró que tenía "derecho a responder las acusaciones que usted le hace al Gobierno y a los partidos de Gobierno".



Aseguró que "quien pretende amedrentar es usted (Petro); yo jamás he incitado a este país a la violencia, ni ando usando mi Twitter para incendiar, ni he hecho parte de grupos ilegales".



"Miedo me da usted, pero yo venzo el miedo, porque no voy a dejar que este país caiga en las manos de una persona que solamente quiere destruir y promover violencia", agregó.



La senadora del Centro Democrático denunció además que "no vio" a Petro "hablando de la dictadura de Santos" y culpó a la negociación entre el Gobierno pasado y la entonces guerrilla de las Farc del "ambiente de violencia" en el país.



Puntualizó diciéndole a Petro que ella y su partido "no le tenemos miedo ni a usted ni a la violencia que usted representa".