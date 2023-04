Artículo a artículo y voto a voto, así se sabrá la suerte de la reforma a la salud

Tras casi dos años y medio después de radicada la reforma a la salud que ha estado enmarcada en una dura y fuerte discusión, la votación de la misma parece que se dará desde la otra semana cuando la Comisión VII de la Cámara, desde el martes, la tiene como tema central de la agenda.



En términos legislativos, el proyecto de reforma tendrá al menos tres ponencias. Una primera que es la liderada por las mayorías del gobierno, es decir la que acompañan de lleno el Pacto Histórico y los verdes. Esa ponencia que fue radicada a finales de marzo pasado, es la que recoge la esencia principal del proyecto que lidera la ministra de Salud, Carolina Corcho.



Luego está la ponencia que tienen los partidos de la oposición Cambio Radical y Centro Democrático, en donde si bien no piden hundir la reforma, si tienen modificaciones de fondo y que fue presentada por los representantes Juan Felipe Corzo Álvarez (Centro Democrático) y Betsy Judith Pérez Arango (Cambio Radical).



Sobre esta ponencia en las últimas horas se presentó una denuncia de parte del medio de comunicación Minuto 30, en el sentido que ambos representantes plagiaron la misma al tomar como base del documento un comunicado de Acemi, el gremio que agrupa a las EPS del país, para justificar las razones de su ponencia negativa ante el Congreso de la República.



Según el medio “lo que resulta vergonzoso, o sospechoso, según se quiera mirar, es que dos Representantes a la Cámara presenten el 12 de abril, un día después del comunicado de Acemi, un proyecto de ponencia negativa contra la Reforma a la salud , argumentando en el punto 5.2 del proyecto, un texto exactamente igual al revelado por Acemi”.



La tercera ponencia es la que radicó el representante liberal, Germán Rozo, quien asegura que “nosotros queremos construir la reforma a la salud con base en unas iniciativas que hemos planteado con el Partido Conservador y el Partido de la U y creemos que hay varios aspectos valiosos de la reforma del Gobierno, pero en lo que más nos distanciamos es que nosotros creemos que el aseguramiento debe ser mixto y que dejamos contemplado en nuestra propuesta”.



Sin embargo esa ponencia no recoge todas las 133 proposiciones modificatorias de las que hablan los partidos Conservador y de la U, y que según el senador y jefe del conservatismo Efraín Cepeda, fueron rechazadas casi que en su mayoría por la ministra Carolina Corcho.



De acuerdo con el congresista, del total de las proposiciones, solo acogen el 27%, rechazan el 73% y de las prioritarias que son el modelo mixto, la libre escogencia, gestoras de salud y vida haciendo auditorías acogen solo 19 de 95, menos del 20%, “si esas condiciones persisten el martes, el Partido Conservador votará negativo el proyecto a la ponencia radicada producto de la reforma presentada por el Gobierno”.



En ese escenario, lo que irá a pasar desde el martes es que la discusión y votación se dará casi que artículo por artículo, en donde el gobierno buscará imponer sus mayorías, pero tanto los partidos de la coalición que no comparten el proyecto en su totalidad, como los de oposición, esperan tener los votos para que se aprueben los textos que comparten ellos.