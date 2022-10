Álvaro Uribe respaldó diálogos de paz con el ELN y pidió revisar los acuerdos para evitar impunidad

En medio de un evento político en Medellín, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que aunque la paz es conveniente para Colombia, es importante que se revisen los acuerdos para evitar impunidad. Además, indicó que teme por el aumento de los cultivos de coca y el narcotráfico.



"Ojalá en este empeño del presidente Petro haya acierto y se corrijan problemas que el país ha sentido. Me da mucho miedo el tema del narcotráfico, porque si bien el presidente Petro recibió una cantidad muy grande de cultivos de coca, eso puede seguir creciendo", aseguró Uribe.



A su vez, el expresidente habló sobre la compra de tierras al sector ganadero por parte del Gobierno Nacional y aseveró que se debe cuidar a los empresarios para que Colombia no pierda a quienes producen alimentos.



"Es mucho mejor comprar tierras que crear un pánico con la expropiación, ahora que veo yo así como el país necesita comprar unas tierras para campesinos que las reclaman, también hay que proteger al empresario al campo", precisó Uribe.



Por último, Álvaro Uribe se refirió a la propuesta que realizará la bancada del Centro Democrático al presidente Gustavo Petro, sobre un periodo de adaptación para las industrias, para que sustituyan los productos que subirán de precio por la reforma tributaria.