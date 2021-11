Álvaro Uribe aseguró que hoy no tiene interés personal en la política, pero sí en la democracia

Álvaro Uribe Vélez, expresidente y jefe natural del Centro Democrático -CD-, se pronunció este sábado durante la convención nacional del partido y dio a entender que no se volverá a presentar a cargos de elección, aunque se mantendrá activo en la escena política.



El también exsenador tuvo una corta intervención en el evento, vía videollamada, desde su finca en Rionegro, Antioquia.



"El momento de mi vida, a esta edad con el pelo irreversiblemente blanco pero con un amor por Colombia, que no se marchita ante las dificultades, quiero decirles que hoy el interés personal de la política en mi propio ser está desaparecido, pero esta aumenta mi interés en la democracia colombiana", sostuvo Uribe Vélez.



Indicó además que Óscar Iván Zuluaga, con su gran preparación y trayectoria, es el mejor candidato que se tiene el partido para competir el año próximo.



En sus palabras Uribe también destacó los logros del gobierno del presidente Iván Duque, e incluso hizo leer una carta del partido en donde destacan los logros que ha tenido el actual gobierno en diferentes aspectos.



La convención del CD se cumplió en Bogotá con reuniones descentralizadas, y contó con la presencia de tres de los exprecandidatos, Alirio Barrera, Paloma Valencia y Rafael Nieto, pero no estuvo la senadora María Fernanda Cabal.



Previo al inicio de la convención se reveló el resultado de la encuesta que se hizo para escoger al candidato: Óscar Iván Zuluaga 43 %, María Fernanda Cabal 22 %, Paloma Valencia 13 %, Alirio Barrera 12 % y Rafael Nieto 11 %.

Habló Zuluaga

Por su parte el candidato Zuluaga agradeció el apoyo del partido, para esta, su segunda postulación, como candidato presidencial, luego de que en el 2014 fue el aspirante oficial del CD. “Hace 7 años en una convención como esta, les proponía a los colombianos “Una Colombia Distinta”, con políticas enfocadas en la educación, el empleo, las oportunidades y la paz sin impunidad. En la reducción de la pobreza y la desigualdad a través del crecimiento económico, profundizando el legado de lo que hicimos en el gobierno del presidente Uribe”, destacó.



Frente al gobierno Duque destacó sus avances, aunque hizo algunos comentarios sobre aspectos que no compartió, “no estoy diciendo que este sea un gobierno perfecto; al final nadie es perfecto. Yo habría hecho algunas cosas de manera distinta. Pero debemos reconocer que se hizo un esfuerzo extraordinario para no caer tan profundamente como muchos temimos y como ha ocurrido con muchos países de la región”.



Sobre su aspiración presidencial, indicó que “regreso con más experiencia, más humildad, más cicatrices, más fuerza y más determinación. No soy el candidato que más sabe, pero sí el que más ha aprendido. En estos años alejado de la función pública, me he dedicado a generar empleos y a recorrer el país para escuchar a todos los sectores de la sociedad. He conocido gente maravillosa, de todas las edades y condiciones sociales”.

Óscar Iván Zuluaga ganó la candidatura de su partido al alcanzar el 43 % en el consolidado de las encuestas realizadas para definir al ganador entre cinco aspirantes. Colprensa

Dijo también que “tenemos un enorme reto por delante: volver a conectar y ganarnos la confianza de los colombianos. Por eso he lanzado la gira 'Soy todo oídos', porque los colombianos merecen ser escuchados. A ustedes, mis compañeros de partido, les pido que me acompañen para que salgamos a escuchar a nuestros compatriotas”.



Manifestó además que “yo respondo por mis actos. Mi vida es un libro abierto: jamás he intentado usar influencias o dinero ajeno, ni en el sector público ni en el privado. Ni siquiera para saltarme de un comparendo de tránsito. En estos 3 meses de campaña ha crecido la admiración y el amor que siento por los colombianos. Por más problemas que tengan, siempre me reciben con una sonrisa y me transmiten alegría, dispuestos a compartir lo mucho o poco que tienen”.



“Nuestro partido está más vivo que nunca, porque nuestra visión tiene plena vigencia. Por eso estoy convencido de que el 2022 puede ser un año exitoso para el Centro Democrático. Pero vamos a tener que hacer las cosas de manera diferente. Los tiempos han cambiado y los colombianos esperan que nosotros evolucionemos también. Eso significa ser más amplios y hacerle honor a nuestro nombre: Centro Democrático”, aseveró.



Planteó además que “no creo en los extremos ni en los ataques personales. Para vencer a esa izquierda recalcitrante, lo que tenemos que hacer es unir voluntades en torno a un sueño compartido. Y para sumar hay que sumar en medio de nuestras diferencias. No necesitamos coincidir en todo, pero sí en trabajar para que a todos los colombianos les vaya bien. No tenemos que renunciar a nuestros principios para construir una nación que acepte nuestras diferencias, pero nunca las desigualdades”.



Finalmente sostuvo que “entre todos vamos a construir la Colombia que queremos y merecemos, donde los delincuentes estén en las cárceles y los colombianos honorable vivan libres y tranquilos, produciendo, trabajando o invirtiendo en el futuro de este gran país. Queridas familias colombianas: quiero invitarlas a que dejemos atrás la etapa de tener sueños para empezar a cumplirlos, a hacerlos realidad. Porque si estamos juntos, todo es posible. Se viene una Colombia distinta. Y lo que viene es muy bueno para todos”.