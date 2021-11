¿Logrará el centro llegar unido a las elecciones de 2022?, detalles del decisivo cónclave

Un momento decisivo está por vivir la Coalición de la Esperanza que mañana, junto a otras figuras del centro político, se reunirán en el llamado ‘cónclave’ en busca de consensos de cara a los comicios del próximo año.



En la álgida agenda del cónclave están dos puntos centrales: uno, concretar los participantes y las reglas de la consulta interpartidista de marzo, y dos, definir cómo se integrará la lista que tendrá la coalición para el Senado, punto en el que tienen el tiempo contado, dado que la fecha máxima para inscribirla es el 13 de diciembre.



El encuentro que surgió por la propuesta que hizo el exsenador y precandidato Juan Fernando Cristo, contará con la presencia del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo; el senador y líder de Dignidad, Jorge Robledo y el líder del Nuevo Liberalismo Juan Manuel Galán.



Junto a ellos igualmente asistirá el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien ingresará a la Coalición de la Esperanza como candidato de la Alianza Verde, luego de que hace dos semanas se les dio la libertad política a sus militantes para apoyar a la Coalición Esperanza o al Pacto Histórico.



A su vez la senadora Angélica Lozano, otra de las inspiradoras de la alianza de centro, igualmente irá y no se descarta la presencia del exsenador Antanas Mockus, quien aún ostenta su cargo de ser copresidente de la Alianza Verde.



Un participante más es el actual concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el otro principal referente del recién reactivado partido Nuevo Liberalismo.

La gran expectativa sin embargo, está en la asistencia del precandidato Alejandro Gaviria con quien aún la coalición no ha logrado una alianza.



Su confirmación al cónclave, generó un fuerte choque con el expresidente y director del liberalismo, César Gaviria y con algunos militantes del Partido Liberal que se encontraban reuniendo firmas para su candidatura.



Ese acercamiento de la coalición con Gaviria, como también distencionar las posiciones al interior de la alianza de centro, la han logrado el exjefe negociador del acuerdo de paz con las Farc, Humberto de la Calle Lombana, y la dirigente Ingrid Betancourt, quien decidió retornar a la vida política nacional con su partido Verde Oxígeno e ingresar a la Coalición de la Esperanza.



Son ellos quienes han venido ultimando los detalles de la agenda y quienes dirigirán la reunión a puerta cerrada, en la que los medios de comunicación no tendrán acceso.



Frente a lo que se puede esperar de la reunión, el analista John Mario González sostiene que “la urgencia de las definiciones pende como una espada de Damocles sobre la Coalición de la Esperanza. Una es relativamente sencilla, como la relacionada con la consulta del 13 de marzo, y otra, más compleja y que requiere de más hervores, como la organización de sus listas al Congreso”.



Sobre las listas, el también analista Fernando Sanín, considera que el gran problema radica en que ya no es tan claro que se pueda hacer una lista única al Senado con la Alianza Verde.

“Si bien los verdes dejaron a sus militantes en libertad para apoyar a cualquier candidato presidencial, sus congresistas no contarán con esa libertad, es decir que congresistas como Inti Asprilla o Katherin Miranda, que esperan dar su paso al Senado y apoyando a Gustavo Petro, se tendrán que quedar en la lista de los verdes”, manifestó Sanín.



Se sabe que el precandidato presidencial y jefe del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, propuso que la lista al Senado de la coalición debería ser cerrada, con el sistema cremallera (un hombre, una mujer) y con una financiación muy clara y equitativa para todos los candidatos.



Igual de complejo será el orden de los candidatos en la lista al Senado, esto porque cada líder de la coalición tiene sus candidatos y aspiraciones.



Sin embargo, se espera que De la Calle, al ser cabeza de lista al Senado y haciendo las veces de componedor entre las partes, pueda lograr encontrar un entendimiento para integrar esa plancha con la que la Coalición de la Esperanza espera tener al menos 10 senadores.



La integración de las listas a la Cámara de Representantes se hace de una forma diferente, esto porque a nivel regional pueden llegar a hacer coaliciones con otros sectores, no solo con los mismos movimientos de la coalición.

No se conoce la hora ni el lugar específico en el que se desarrollará el cónclave del centro, sin embargo, fuentes de la coalición indican que será en Bogotá.

Para el analista González, “es posible que hagan anuncios sobre algún líder o personaje que vaya a fortalecer la lista de la Coalición de la Esperanza al Senado, con el propósito de lograr la mayor atención mediática e impacto del cónclave”, expresa haciendo referencia a los asuntos programáticos que de igual manera, serán discutidos.



A lo que agrega que: “Sería conveniente que hicieran algunos primeros anuncios de carácter programático, pero muy posiblemente no ocurrirá, tanto porque sus propuestas parecen muy crudas aún, como por no atosigar el mensaje y las conclusiones. Lo que sí es claro es que ya no tienen más tiempo para dilaciones, porque las otras convergencias, la de la izquierda radical y la derecha, avanzan a velocidad de crucero”.



El docente Carlos Charry señala que la paridad y similitud de los integrantes del centro, hace más compleja la organización de las listas, no obstante, también es enfático en que mientras más “se tarden en definir quiénes son los que finalmente van a hacer parte de esas listas, más difícil va a ser que el electorado entienda hacia dónde va a dirigir su voto”.



Ahora bien, el cónclave podrá durar más de un solo día, lo que se espera es que se tomen decisiones concretas para cumplir su promesa de romper la polarización que hay entre la extrema derecha y la extrema izquierda.