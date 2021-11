Alejandro y César Gaviria 'partieron cobijas' tras el sí al cónclave del centro, ¿qué pasó?

Era un divorcio de una relación política que nació casi que rota. En las últimas horas se acabó la alianza política que mantuvo durante los últimos seis meses el Partido Liberal con el candidato independiente a la Presidencia de la República, Alejandro Gaviria.



La razón que llevó a ese rompimiento, que tuvo de por medio una fuerte pelea entre Alejandro Gaviria y César Gaviria, fue el sí que dio el exrector de los Andes a participar en el cónclave de los candidatos del centro izquierda, a finales de noviembre, en donde se espera tener un entendimiento para ir a la consulta interpartidista en marzo de 2022.



Aunque Gaviria ha dicho que es un candidato independiente, su postulación ha contado con un abierto respaldo del liberalismo, en especial de las juventudes de ese partido, al punto que la mayoría de las firmas que ha estado recogiendo el aspirante presidencial lo han hecho con la organización electoral del liberalismo.



Lo que le desató la rabia total al expresidente Gaviria, fue el anuncio del candidato presidencial de “acepto la reunión propuesta con el fin de lograr una consulta de centro amplia, sin vetos, incluyente, que congregue las fuerzas políticas que rechazan la rabia y el continuismo. Quiero contribuir a la unión del centro político en Colombia. ¡Centrémonos!”.

El cónclave, que se hará fuera de Bogotá, será presidido por la dirigente Ingrid Betancourt y el exjefe negociador de paz Humberto de la Calle, quien además será el cabeza de lista para el Senado por este sector y además asistirán la senadora Angélica Lozano, el senador y precandidato Jorge Enrique Robledo, el exgobernador y precandidato Carlos Amaya, el precandidato Juan Fernando Cristo, el precandidato Sergio Fajardo, el precandidato Juan Manuel Galán, el copresidente de la Alianza Verde, Antanas Mockus y el concejal Carlos Fernando Galán.



El jefe liberal no es nada cercano a la Coalición de la Esperanza porque la misma está liderada por dos de sus más grandes contradictores políticos, el exgobernador Sergio Fajardo, quien le califica de ser el mayor burócrata y por el exministro Juan Fernando Cristo, quien renunció al Partido Liberal por considerar que Gaviria se apropio del mismo.



El expresidente Gaviria, en una conversación telefónica, según contaron fuentes, le dijo que “un desagradecido”, porque fue él y el Partido Liberal los que han apoyado su postulación. Fue una corta de conversación, poco más de dos minutos, en donde el jefe liberal incluso gritó a Alejandro Gaviria por no haber tenido palabra y seguir adelante su campaña con el respaldo del Partido Liberal.



Gaviria, el candidato, en una declaración a la Revista Semana, señaló que: “A él (César Gaviria) no le gustó que yo tomara esta decisión de ir a hablar con esos otros sectores, pero es una determinación que yo tengo que tomar de manera autónoma... yo voy con el propósito de discutir cuáles son las reglas de juego para competir en una consulta de centro”.

Y precisó que “si tengo que pedir permiso para ir a una reunión como esta, mi carácter para ser presidente de Colombia estaría en juego”.



El rompimiento es tal que Alejandro Gaviria estaba invitado el sábado a Medellín al encuentro nacional de los jóvenes liberales, al cual asistirían más de 2000 de ellos y le entregarían firmas, pero ante su decisión de ir al cónclave fue desinvitado.



De acuerdo con el director de la juventudes liberales, John Baquero Urbina, es claro que “Alejandro Gaviria prefiere irse con Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo y no con el Partido Liberal”.



Gaviria, el candidato, fue respaldado por Sergio Fajardo, quien cuestionó la postura adoptada por el jefe liberal. “Las expresiones de César Gaviria hablan por sí solas y no merecen réplica. Celebro que coincidamos con Alejandro Gaviria en la urgencia de unir al centro lejos del clientelismo. Debemos encontrar una fórmula de unidad para gobernar en 2022. Colombia va a cambiar, pero el tiempo apremia”.