Alejandro Gaviria rompió los acuerdos de la coalición Centro Esperanza: Jorge E. Robledo

El precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo, en representación del partido Dignidad, y el presidente de ese partido, Juan Manuel Ospina, aseguraron que el también precandidato Alejandro Gaviria no cumplió y rompió los acuerdos establecidos por la coalición Centro Esperanza.



Los representantes de Dignidad citaron la frase de Gaviria: “Si no acepto a César Gaviria, los otros candidatos lo harían”, para rechazar la declaración, asegurando que los demás integrantes como Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya no aceptarían ese tipo de alianzas.



“Falsifica nuestras convicciones y desconoce el acuerdo fundacional que le dio base a esta coalición, porque nosotros siempre establecimos que no nos uniríamos con las fuerzas que eligieron a Iván Duque y han respaldado a su Gobierno”, expresaron Robledo y Ospina.

Aseguraron que el exrector había prometido y acordado ciertas condiciones en el cónclave: “Alejandro también violó el acuerdo de aceptar el respaldo de conocidos dirigentes del partido Liberal y Cambio Radical que los otros precandidatos nunca habríamos aceptado y que motivó nuestro público y enfático rechazo a su conducta”.



Los dirigentes de Dignidad calificaron a Gaviria de cínico. por continuar aceptando ese tipo de alianzas que en un comienzo habían sido rechazadas, y expresaron que encuentros con personajes como César Gaviria Trujillo y Germán Vargas Lleras desdibujaban la imagen de la coalición.



“En un inaceptable todo vale en política con tal de ganar, insiste en declarar que él no se imagina competir en la consulta ni gobernar a Colombia sin el respaldo de jefes políticos como esos. La historia de la coalición demuestra que Alejandro Gaviria no actuó de buena fe cuando suscribió el acuerdo del llamado cónclave”, aseguraron los representantes de ese partido.