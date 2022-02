Estas son las visiones en materia ambiental de los precandidatos presidenciales tras debate

Este miércoles en la Universidad Nacional algunos precandidatos a la presidencia de Colombia debatieron sobre la política minero energética y la crisis ambiental en el país, una discusión a fondo que no se había dado hasta ahora en el marco de la contienda electoral para elegir el nuevo mandatario de los colombianos.



En el debate, al que solo asistieron precandidatos del Pacto Histórico, la Coalición de la Esperanza, y el candidato independiente Luis Gilberto Murillo, fueron más las coincidencias que las diferencias en materia ambiental.



Los precandidatos Francia Márquez, Arelis Uriana, Gustavo Petro, Camilo Romero, Jorge Robledo, Carlos Amaya, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Luis Gilberto Murillo coincidieron en señalar que en sus posibles gobiernos prohibirán el fracking, la aspersiones aéreas con glifosato y los plásticos de un solo uso.

Así mismo, que garantizarán que el acceso al agua sea considerado un derecho fundamental, ratificarían el Acuerdo de Escazú y acompañarían a las comunidades en la implementación de consultas previas.



Uno de los consensos de los precandidatos que asistieron tuvo que ver con la defensa de las áreas protegidas ante el posible desarrollo de megaproyectos.



Jorge Enrique Robledo, de la Coalición de la Esperanza, resumió su visión con la frase “minería sí, pero no así” y explicó que “hay una serie de situaciones que no permiten hacer minería en cualquier circunstancia. Por ejemplo, no se puede hacer en paramos ni en áreas naturales”.



En ese sentido, su compañero de Coalición, Carlos Amaya, señaló que “no puede haber ninguna actividad minera que ponga en riesgo el agua” y Sergio Fajardo habló de “la necesidad de la formalización minera” para los pequeños campesinos.



A su turno, los integrantes del Pacto Histórico, como Francia Marquez y Camilo Romero, hablaron de la necesidad de cambiar el modelo extractivista. “Hay que parar desde ya esta lógica que ha sido extractivista en nuestro país y que el nuevo gobierno asuma esa responsabilidad”, dijo el precandidato Romero quien, al igual que sus compañeros del Pacto, propone un modelo que permita diversificar la producción nacional de alimentos.



Para Francia Marquez, es necesario hacer una revisión de las concesiones mineras que se han hecho en el país. “La megaminería es parte del despojo de los territorios (...) Hay que hacer una revisión de cómo viene funcionando la Ley Ambiental, que hoy está más en favor del extractivismo que de cuidar la vida”, dijo.



“Tenemos que cambiar el modelo de extractivos ya”, sostuvo Arelis Uriana.

Crisis climática

Otro de los temas centrales del debate, que condujo la periodista Maria Jimena Duzan, fueron las políticas en materia de mercados de carbono, considerados como una solución para combatir el cambio climático y reducir el CO2 en la atmósfera.

Como se sabe, los Bonos de Carbono son una herramienta internacional que permiten financiar proyectos en países con riqueza natural que desarrollen actividades para reducir las emisiones de CO2 mientras generan impactos sociales positivos.



Frente al tema, todos los aspirantes a la presidencia que se reunieron en la Universidad Nacional sostuvieron que los Bonos de Carbono son un acción complementaria, son un elemento que sirve para mitigar el problema de la crisis climática, pero no son la solución.



“Los mercados de carbono no son la solución, es una herramienta nada más. Se ha desdibujado el mecanismo. Pero no se puede desconocer que es un mecanismo clave en la transición”, afirmó el candidato independiente, Luis Gilberto Murillo.



Por su parte, Gustavo Petro señaló: “Yo dudo que ese mecanismo solucione el problema central. El mercado no va solucionar el problema que produjo el mercado. El problema está en la lógica de la acumulación ampliada del capital que va devorando, y si no frena, acaba con el planeta”.



Uno de los disensos más relevantes en el debate tuvo lugar entre Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro, pues el líder del Pacto Histórico propuso impuestos de carbón a algunas importaciones.



“Nosotros podemos utilizar algunos de esos instrumentos. Se pueden aplicar tasas carbón a la importación y defendernos de productos altamente emisores y proteger la agricultura e industria nacional. Podemos construir un fondo de bonos del carbón internacional para financiar la posibilidad de revitalizar la selva amazónica, pagando a las familias que están allí por cuidar la selva”, afirmó Petro.



Frente a lo propuesto por Petro, Robledo se mostró en desacuerdo. “El TLC no permite sobre gravar las importaciones de Estados Unidos con algún instrumento que no esté en los TLC”, explicó el precandidato y en cambio, propuso renegociar los TLC. “Me sorprende que Gustavo no diga que toca renegociarlos”, replicó Robledo.



Por su parte, Juan Manuel Galán, dijo que Colombia no es el principal responsable de carbono en la atmósfera. “El principal problema es la deforestación. Hay que buscar un cambio de modelo económico donde no sigamos apostando a la deforestación, que tiene que ver no solo con ganadería extensiva sino con despojo de tierra”.