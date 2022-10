Acuerdo de Escazú: Congreso ratificó la suscripción del país al tratado internacional

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en último debate, el Acuerdo de Escazú, el cual pasará a conciliación en el Congreso de la República, para su posterior sanción presidencial.



Con este Acuerdo se fortalecerá la protección de defensores ambientales, así como de pueblos étnicos, ambientalistas, académicos, guardaparques, funcionarios, entre otros. Además, contribuye a la prevención de conflictos sociales y ambientales.



La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que es un triunfo de la juventud, “esperamos honrarlo con un plan de implementación para que podamos tener más decisión de la ciudadanía en las decisiones ambientales, más participación y defender a quienes defienden el ambiente”.



Entre las prioridades que tendrá el Acuerdo de Escazú está garantizar el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones del sector.



“Esta es una ley vital para la ciudadanía de Colombia y lo hemos hecho en un trabajo conjunto entre el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía. El cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en tres años y es la ratificación del Acuerdo de Escazú”, resaltó Muhamad.



Con la aprobación y ratificación, Colombia avanza en la articulación con el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento como órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú para promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del Acuerdo.



En ese sentido, la ministra Muhamad señaló que una vez sea sancionado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se hará realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo planteadas por el Gobierno Nacional.



Entre ellas se destacan la política de manejo de información ambiental; estrategia de acompañamiento a defensores ambientales; ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales; apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y un sistema de información sobre conflictividad socioambiental.



El presidente de la República, Gustavo Petro, felicitó al Congreso de la República y a la sociedad colombiana tras la aprobación de este tratado internacional.