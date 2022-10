"No tengo oportunidades laborales, he tenido que ir al psicólogo": Exministra Abudinen

"No tengo oportunidades laborales, he tenido que ir al psicólogo", fueron algunas de las frases que mencionó la exministra de las TIC, Karen Abudinen en su reaparición luego de que este lunes el juzgado 59 de conocimiento de Bogotá negó la condición de víctima que ella solicitó en el caso de Centros Poblados.



En medio de una audiencia de acusación contra Juan José Laverde y Ottoman Lascarro, empresarios que hicieron parte de la Unión Temporal Centros Poblados, la Exministra pidió que se revise la decisión judicial y fue enfática en que el escándalo y la investigación que giran en torno al polémico contrato han ocasionado un "daño real y concreto, es que realmente a mí sí me han afectado, me tocó renunciar, no tengo oportunidades laborales".



Lea además: ABC del acuerdo entre el Gobierno y Fedegán para la compra y venta de hectáreas de tierras



En medio de su pedido, Abudinen manifestó que las afectaciones que ha ocasionado el caso de corrupción de Centros Poblados se ha extendido a todo su núcleo familiar, incluso, aseguró que algunos miembros de su familia han sido señalados falsamente de apropiarse de los $70 mil millones que se abonaron a un contrato para llevar internet a zonas apartadas del país.



"He tenido que ir al psicólogo, pasé toda la situación de mi madre, que falleció por cuenta del covid-19 en medio de esta situación", indicó.



Al respecto, la Exministra comentó que un sobrino suyo, a quien dijo considera como un hijo, ha sido señalado falsamente en el colegio porque lo molestan insinuándole que su tía es responsable de apropiarse de estos recursos públicos.



"Esto no habría pasado su majestad, si este hecho criminal no se hubiera dado. Yo no estaría pasando por estas cargas profesionales, personales y afectivas. Yo he estado 15 años en el sector público y nunca he tenido ni una tacha administrativa, disciplinaria o fiscal, y mucho menos un proceso penal", mencionó.



Lea también: La polémica declaración de Cabal por caso de asesinato de un presunto ladrón en Cali



Finalmente, Abudinen insistió en que ella no busca ser reconocida como víctima por intereses económicos, sino por todas las afectaciones que el polémico contrato le ha traído a su vida.



"Mi condición de víctima se trata porque me hicieron un daño real, concreto, visible, inclusive las redes sociales al día de hoy no paran de presionar por una situación que jamás he cometido, ni podía saber que esa Unión Temporal tenía ese entramado en contra de la administración pública", precisó Abudinen.



Escuche aquí la intervención de la exministra Karen Abudinen: