A días de la reapertura de la frontera con Venezuela, aún no se define director de Migración

El próximo lunes 26 de septiembre Colombia y Venezuela reabrirán sus fronteras aéreas y terrestres en su totalidad, esto después de que los países rompieran sus relaciones diplomáticas en el Gobierno del expresidente Iván Duque.



Aunque el proceso con el vecino país comenzó a restablecerse desde que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se posesionó el pasado 7 de agosto, desde la fecha aún no se ha conocido, ni ha sido designada la persona que dirigirá la entidad de Migración Colombia.



Lea también: MinTransporte se retractó y dijo que reunión entre Petro y Maduro no está confirmada



A la opinión pública han surgido algunos de los nombres posibles para ocupar el cargo. Uno de los que más ha sonado en las últimas horas es el de Fernando García Manosalva, quien se habría conocido con el presidente Petro desde que ambos militaron en el M19.



Hace algunas semanas también se aseguró que el general en retiro Jorge Maldonado podría ser el director de la entidad. Maldonado fue jefe de la Casa Militar en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.



Hasta el momento, el presidente Petro no se ha referido a la designación y tampoco se ha firmado el decreto de la futura persona que dirigirá una de las entidades que será clave en el restablecimiento total de las relaciones con Venezuela.



Le puede interesar: Junta directiva designada por Nicolás Maduro asume control de Monómeros en Barranquilla



Por ahora, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, continúa dando a conocer los detalles logísticos del próximo 26.



“En las próximas horas arribará un buque al puerto de Barranquilla, que gestioné en nombre del presidente Gustavo Petro con más de 16 mil toneladas de urea proveniente de Venezuela. Nos cobran a 600 USD la tonelada. En el mercado, la tonelada está entre 730 y 930 USD”, afirmó Benedetti.