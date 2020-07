La tragedia de Tasajera

No es nuevo que en las carreteras del país un camión se accidente y la gente se abalance a saquearlo.



Esta vez la ambición llevó a una catástrofe.



Así sucedió en la vía entre Barranquilla y Ciénaga a la altura de Tasajera, donde un camión cisterna se volcó y en cuestión de minutos llegaron decenas de personas con pimpinas para llevarse la gasolina que transportaba.



Entonces pasó la tragedia: una chispa se prendió y ocasionó la explosión del vehículo, afectando a quienes se encontraban cerca.



Hasta ahora van 20 personas muertas, 7 desaparecidas y 39 más heridas, en su mayoría de gravedad, que han sido trasladadas a varias ciudades para ser atendidas en centros hospitalarios especializados.



Frente a sucesos como este, la Policía queda impotente al tratar de controlar lo que es una asonada.



Impedir que estos hechos ocurran es difícil cuando en la mente de las personas no existen conceptos como el respeto por la propiedad ajena o el miedo al peligro, que como en este caso deja de ser amenaza y se convierte en una aterradora realidad.



La comunidad de Tasajera está de luto, porque además de los damnificados por la explosión, quedan decenas de familias que perdieron a sus hijos, padres y madres en medio de un hecho absurdo.



Es un precio demasiado alto el que se paga por la ambición y la imprudencia, que no se pueden justificar ni siquiera en la pobreza.