Halloween con tranquilidad

Octubre 29, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-29

Por:

Editorial .

El Halloween, que debería ser la noche de los niños, terminó siendo un factor de perturbación y disturbios en las calles de Cali y de muchas ciudades en Colombia.



Desde hace algunos años, durante este fin de semana se realizan caravanas de motos que invaden las avenidas, obstruyen vías o el túnel del Bulevar del Río y no respetan ninguna norma, mientras las autoridades parecen incapaces de garantizar el orden.



La delincuencia también aprovecha para camuflarse entre disfraces, atracar a los ciudadanos o robar locales comerciales y estaciones de gasolina.



Por esa razón en la capital del Valle se anuncian medidas de seguridad adicionales, entre ellas más policías vigilando las calles y el cierre de algunas avenidas donde suelen concentrarse las caravanas.



Si bien son decisiones necesarias, lo primordial es que los caleños tomen conciencia de lo que no puede hacerse en estas festividades, que respeten las disposiciones y no provoquen hechos que perturben el orden público.



Y hay que proteger en primer lugar a los niños, quienes deberían ser los verdaderos protagonistas de una noche en la que los dulces y la amistad sean símbolos de convivencia.



Por lo pronto hay que recordar que esos niños deben salir acompañados de adultos, recorrer lugares seguros y mantenerlos vigilados para garantizar su integridad.



El Halloween o día de las brujas debe ser una fiesta tranquila, que se disfrute en familia y entre amigos con responsabilidad y respeto hacia los demás.