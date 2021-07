De extremo a extremo

Julio 21, 2021 - 11:55 p. m.

2021-07-21

Por:

Editorial .

Las imágenes son lamentables: poblaciones enteras arrasadas por las avalanchas, casas destruidas por la fuerza de las lluvias, centenares de muertos debido a las inundaciones.



Ese panorama no es el de algún país de América Latina donde en las temporadas de más precipitaciones pueden ocurrir tragedias como esas a diario.



Ha sucedido en Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, naciones europeas donde son poco frecuentes tales desastres naturales, y en las que pese a sus preparados departamentos de atención de emergencias nada se ha podido hacer para salvar la vida de 200 personas o de las decenas que se encuentran desaparecidas.



En esa parte de Europa llovió en un día el equivalente a dos meses continuos de precipitaciones, algo similar a lo que ha sucedido esta semana en China, donde los aguaceros torrenciales dejan hasta ahora 25 muertos y 200 mil evacuados.



En contraste, Canadá vive la peor ola de calor de su historia reciente, con temperaturas que llegan casi a los 50 grados centígrados, para las cuales nadie estaba preparado, por lo que se cuentan por decenas lo fallecidos, los incendios no dan tregua y el daño al medio ambiente es incalculable.



El común denominador de todo ello es el cambio climático, que está llevando a esos extremos con una frecuencia y una potencia cada vez mayores.



Mientras tanto, la humanidad no sabe cómo reaccionar, ni llegan las soluciones que están en sus manos para detener lo que sucede con el clima del planeta.