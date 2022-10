Celebrar en paz

Octubre 28, 2022 - 11:55 p. m.

2022-10-28

Por:

Editorial .

La fiesta de Halloween es una expresión de alegría dedicada a los niños, por lo cual no debe ser opacada por el desorden y el caos.



Como ha sucedido en años anteriores, las caravanas de motos siembran desconcierto en la ciudad, afectan la movilidad porque invaden y obstruyen vías, mientras se violan las normas y se irrespeta la autoridad.



Se conoce que para este fin de semana hay programadas nueve caravanas en las que participarían 7500 motos y no todas las 300.000 matriculadas en Cali como da a entender el Alcalde para justificar los permisos.



Las autoridades han anunciado que 1100 uniformados de la Policía estarán atentos para mantener la seguridad en puntos como en la Calle 70 con avenidas Sexta y Cuarta, en la Avenida Simón Bolívar con carrera 28D y en la Calle 5 con carrera 94, entre otros.



Así mismo 40 guardas de tránsito se encargarán de poner orden en las calles y vigilar la movilidad.



Se espera así mismo que, además de aplicar los correctivos , se refuercen los operativos de las semanas recientes, en los que se inmovilizan las motocicletas que incumplen las normas de tránsito y ocasionan caos en las vías.



Es así como se ejerce la autoridad y se permite que los caleños disfruten estas celebraciones especiales con tranquilidad y en armonía.

Es de esperar que las caravanas no sean tomadas por quienes siembran el desorden y desafían a los caleños.