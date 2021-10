Buenos resultados

Octubre 24, 2021 - 11:55 p. m.

2021-10-24

Por:

Editorial .

El Valle ha hecho un gran esfuerzo para vacunar a su población contra el Covid-19 y si no ha conseguido aún las metas es por las dificultades en la llegada de más dosis y la resistencia de algunas personas.



Ya la disponibilidad se va normalizando, el departamento está abastecido y hay suficientes vacunas incluso para aplicar la tercera a los mayores de 70 años, con lo que se logrará una mayor inmunización entre la población de más riesgo.



Es el apoyo que se requiere para proteger la salud de todos los vallecaucanos y superar una pandemia que ha ocasionado grandes perjuicios.



Los altos niveles de inmunización en el Valle, donde hay municipios que ya alcanzaron la meta del 75% y la mayoría están por encima del 50% de ciudadanos con las dos dosis completas, ha incidido directamente en la disminución de los índices de contagios y muertes.



Hay días en que no se han presentado fallecidos por covid en el departamento, mientras el número de infectados tiende a la baja.



Con esos resultados alentadores y si no queremos más muertes ni desastres, el llamado es a vacunarse a quienes aún no lo han hecho y quienes pueden acceder a la tercera dosis que se acercan a los puntos de inmunización en los municipios.



Así Cali y el Valle llegarán más tranquilos a este fin de año y la normalización de todas las actividades estará más cercana.