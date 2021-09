Madrid, Feria del Libro

Septiembre 08, 2021 - 11:55 p. m.

2021-09-08

Por:

Santiago Gamboa

Doy por hecho que a estas alturas todo el mundo está al tanto del escándalo que se creó con motivo de la Feria del Libro de Madrid, en la que Colombia es país invitado. Las declaraciones del embajador colombiano, Luis Guillermo Plata, calificando a los autores invitados de neutros, lograron algo sin precedentes: que todos los escritores, tan diferentes entre ellos, estuvieran de acuerdo en rechazarlo. El periódico El País de España ya le ha dedicado dos extensos artículos e incluso hoy el diario La Nación, de Argentina, me pidió unas declaraciones al respecto. ¿Cómo será, a la luz de todo este desatino, la participación de Colombia en la feria? Me temo lo peor. Ya las organizaciones de colombianos de allá están listas para ‘darle la bienvenida al presidente Duque’, que ahora es también escritor y cabeza, por lo visto, de la delegación de autores nacionales. Podemos decir, sin lugar a dudas, que al gobierno le salió el tiro por la culata.



El que encendió la llama fue el periodista Winston Manrique Sabogal, crítico de El País y autor del suplemento WMagazín. Me pidió una reacción sobre el tema y esto fue lo que dije: “No fui invitado a formar parte de la delegación oficial que representará al país en la Feria del Libro de Madrid, lo que no me sorprendió en absoluto. En el 2019, a raíz de una invitación que me hizo la Feria del Libro de Salónica, el cónsul honorario de Colombia en Grecia que facilitó mi presencia fue llamado al orden por su jefa directa, la embajadora colombiana en Roma, con el argumento de que yo no cumplía con las ‘líneas de pertinencia del gobierno’. Tras esto, el cónsul me dijo: "Estás en la lista negra". El hecho provocó un cierto revuelo. ¿Cuáles son las ‘líneas de pertinencia’ del gobierno en materia de cultura? La verdad de todo esto es que, como columnista de opinión en el diario El Espectador, he sido muy crítico con el gobierno de Duque, posición que comparto con otros autores colombianos no invitados, columnistas en diferentes medios, caso de William Ospina, Laura Restrepo, Héctor Abad, Piedad Bonnet, Daniel Samper Pizano, Ricardo Silva o Antonio Caballero. Esta situación es completamente nueva en Colombia. Antes, incluso en los gobiernos de Álvaro Uribe, no se clasificó ni estigmatizó nunca a los escritores por sus preferencias políticas, y en la Cancillería y el Ministerio de Cultura imperó siempre el principio superior de la acción cultural como un modo de potenciar la imagen del país a través de sus creadores. Hoy es al revés: dejando por fuera al 90% de sus mejores autores por ser considerados opositores políticos, la imagen que el gobierno da de Colombia está más cerca de la caricatura de país latinoamericano del filme Bananas, de Woody Allen, que de la realidad abigarrada y compleja que se vive hoy en la literatura colombiana. Es una lástima que una invitación de la Feria del Libro de Madrid como esta haya llegado durante un gobierno como el de Duque. Espero que se repita en circunstancias mejores para el país”.



“Ahora bien, debo ser sincero: si me hubieran invitado tampoco habría aceptado (como hizo Mario Mendoza, quien declinó), pues veo en la prensa que el propio presidente Iván Duque encabeza la delegación de escritores y que tiene pensado presentar un libro sobre su acción política. No seré yo quien esté a su lado. Hay ‘listas negras’ de las que no conviene salir”.

