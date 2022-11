El nuevo oeste

Noviembre 26, 2022 - 11:30 p. m.

2022-11-26

Por:

Santiago Cruz Hoyos

La biblioteca está ubicada en la vereda Campoalegre, en el corregimiento de Montebello, a 15 minutos del oeste de Cali. Se llama Biblioteca Comunitaria Campoalegre Mundo Cultural. Para ingresar se debe atravesar una cancha en cuyas graderías se lee: “Una vereda inteligente no contamina el ambiente”.



La biblioteca tiene el tamaño de un garaje y sin embargo es el punto de encuentro predilecto de los niños de la vereda. Allí les proyectan películas, les dan clases de dibujo, de música, se incentiva la lectura y el amor por los libros. En las redes sociales de la biblioteca alguien escribió: “Me armo de libro, me libro de armas”.



La biblioteca es símbolo de reconciliación del oeste. Todo comenzó con Nicolle Salcedo y Danilo Ochoa, una pareja de Campoalegre que se propuso abrir un espacio donde los niños pudieran ir a hacer tareas y aprender algún arte. La biblioteca más cercana está en Montebello, así que les queda lejos. Entonces decidieron abrir una en la vereda. Además, era una de las peticiones de los jóvenes durante el paro nacional de 2021.



Hace año y medio, Nicolle y Danilo conocieron a los vecinos que fundaron el proyecto Iniciativas de Paz del Oeste, también en los días del paro. Al principio eran 77, entre empresarios, médicos, ingenieros, educadores. Hoy son 129. Cuando comenzó el estallido ellos abrieron un grupo de WhatsApp al que llamaron así, ‘Iniciativas de paz del oeste’.



Su objetivo era iniciar un proceso de reconciliación en la Comuna 1, donde los jóvenes que protestaban levantaron barricadas para bloquear las calles y donde, además, históricamente hubo indiferencia de unos hacia otros, una indiferencia que el paro sacudió.



Entre los vecinos que se sumaron a la iniciativa está la antropóloga Martha Botero. Cuando comenzaron las protestas, el 28 de abril de 2021, ella vio cómo tumbaban la ‘foto multa’ de la esquina de su casa. En su muro de Facebook, escribió: “no estamos leyendo la situación más allá de la violencia”. No estábamos entendiendo la rabia.



Para ese momento Martha tenía claro que detrás de las protestas había unas peticiones válidas de los jóvenes, aunque también sabía que otros actores llegaron a pescar en ese río revuelto. Pero la inconformidad de los jóvenes era evidente.



De ahí la necesidad de iniciar un proceso de reconciliación en la Comuna 1, donde el estrato seis vive al lado del dos y eso genera conflictos. La idea del grupo de vecinos que conformaron Iniciativas de Paz del Oeste era que en el territorio se miraran como lo que son, vecinos, más allá del estrato en donde se viva, se derribara la desconfianza para construir una mejor vida para todos. La biblioteca de Campoalegre es parte de ese anhelo.



Iniciativas de Paz adoptó el proyecto y trabajó con la comunidad para conseguir el espacio donde está ubicada la biblioteca, en la JAC, hizo gestiones para adquirir equipos, estanterías y echar para adelante ese sueño.



También apadrinaron a 14 jóvenes de la comuna, no con dinero, sino con acompañamiento para alcanzar lo que se proponen, estudiar, trabajar. El padrino en realidad es como un amigo para ayudar abrir ciertas puertas a veces difíciles.



Y lanzaron IPO Emprende. Es una estrategia para apoyar los emprendimientos del oeste con capacitaciones, conseguir nuevos mercados y negocios, consolidar las empresas de los jóvenes dedicadas al ecoturismo como el Toxic Tour, de Steven Zuluaga, un recorrido por las fuentes de contaminación de la quebrada El Chocho que va a dar al río Aguacatal y después al río Cali, o aneleH, Telar Creativo, de doña Bertha Helena Mosquera, donde se hacen telas artesanales y se generan cuatro empleos, o visibilizar a los artistas de la Comuna que no son pocos y tienen gran talento como West Cream Klan, un grupo de rap, o la agrupación de teatro Arriba el Telón, o el cirHop, un circo urbano, o el colectivo de artistas Montañarte.



Martha dice que tras casi dos años de trabajo no podría decir que el oeste es otro, un paraíso, pero lo que sí es evidente es que se ha logrado, con Iniciativas de Paz, derribar muros imaginarios, prejuicios de los unos hacia los otros, cambiar mentalidades, apropiarse del territorio, recorrerlo con confianza. Ahora el objetivo es convertirse en una fundación y darse a conocer para que más caleños se unan en esa idea de seguir construyendo el nuevo oeste y, por qué no, replicar el modelo para hacer de Cali una ciudad en donde quepamos todos.