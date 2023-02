Salud, catástrofe anunciada

Febrero 18, 2023 - 11:45 p. m.

2023-02-18

Por:

Rafael Nieto Loaiza

Para justificar su propuesta de reforma, Gustavo Petro y Carolina Corcho mienten diciendo que tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo.



Distintas fuentes sostienen que es uno de los mejores. Según la OMS, es el mejor de América y el vigésimo segundo del mundo. De acuerdo con Bloomberg, el décimo segundo en el planeta y solo debajo de Canadá en el Continente.



El Haleon Report nos califica como sextos en producción de salud en sociedad y vigésimos en inclusión social. Para The Economist, lo hacemos aún mejor: seríamos el sexto más inclusivo en el mundo.

En 2022, el sistema de salud alcanzó una cobertura del 99,6% y 24’745.934 ciudadanos estaban en el régimen subsidiado, el más progresivo y el de mayor cobertura en América. Aún los usuarios más pobres son atendidos, sin costo diferencial frente a los más ricos, en las clínicas privadas de más renombre y prestigio.



Sin embargo, hay áreas de mejora. Acuerdo general en dos: la cobertura en las zonas rurales es insuficiente y es deseable más énfasis en la prevención.



En contra del adanismo gubernamental, en Colombia se vienen haciendo esfuerzos en materia de atención primaria en salud. La reforma está lejos solucionar el desafío.



No hay duda del fracaso del modelo venezolano de Barrio Adentro. Paradójicamente el mejor ejemplo acá fueron los ‘Territorios saludables’ de Petro alcalde.



La corrupción imperó (de 8.000 contratados apenas mil eran médicos y enfermeras) y los indicadores en lugar de mejorar se deterioraron.



La reforma obliga a los ciudadanos a acudir a los llamados Centros de Atención Primaria que se crearían, uno por cada veinticinco mil habitantes. No solo su costo es inmenso y no hay equipos médicos y de enfermeras suficientes, sino que obligar al ciudadano a pasar por ahí para ser atendido es exactamente lo contrario a lo deseable: el ciudadano debería ser atendido en cualquier entidad de salud sin importar dónde se encuentre y, hoy, la EPS a la que se encuentre afiliado.



No es difícil imaginar la baja en la calidad de la atención, un atasco monumental en el acceso a especialistas y procedimientos y la corrupción del servicio por la necesidad de padrinos políticos.



La propuesta pone en peligro el aseguramiento en salud, el corazón del sistema actual. La reforma elimina esa función para las EPS y la traslada al Estado, a través del Adres, las secretarías departamentales y municipales de salud y los Fondos Regionales de Salud.

La reforma hace ilusoria la libertad ciudadana de elegir el mejor sistema de salud: lleva a la eliminación de las EPS al volverlas inviables y a la estatización del sistema. Claro, eso que al ciudadano espanta, el monopolio público, es la razón por que a tanto politiquero le encantará la propuesta: muchos más recursos a merced de los burócratas y mucha más corrupción.



Sigue en Twitter @RafaNietoLoaiza