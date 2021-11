Don Jaime, don Tulio y La 14

Noviembre 21, 2021 - 06:25 a. m.

Por:

Paola Gómez

Sí, aún nos produce enorme nostalgia saber que La 14 no va más. Que la icónica marca anclada al corazón de esta Cali que la hizo suya desde su nacimiento, por allá en 1964 en un local en la Calle 14 con Carrera Octava, fundada por Abel Cardona de la mano de sus hijos Gustavo y Jaime, oriundos de Aguadas Caldas, quedará en nuestra historia, como la gran cadena de almacenes de la que tenemos un montón de recuerdos, sobre todo en esta época en que empezaba a sonar eso que decía “llegó Navidad, alegría de verdad, tiempo de compartir, amarse y sonreír…”.



La 14 fue mucho más que un supermercado, una juguetería o un almacén de ropa y más; era un emblema de lo nuestro, de su gente, un sitio de encuentro, el referente de las direcciones bugueñas: “más arribita de La 14 de Pasoancho”, “una cuadra antes de La 14 de la Sexta”... También fue famosa por su Festival Millonario, que rifaba millones de pesos en mercado cada mes y por ese otro que también anunciaban con una canción: “festival escolar La 14, una nota en útiles, calidad sin igual, las mejores marcas puedes encontrar… Definitivamente La 14”.



Detrás de ella estaba un señor que se hizo tan popular como su marca: don Jaime Cardona. Cuentan quienes lo conocieron que era un trabajador de ‘racamandaca’ al que le gustaba mucho hablar con su gente. Eso sí, era resabiado para las fotos, las entrevistas y esas cosas de salir en los medios. Hace justo seis años por esta época, el 25 de noviembre de 2015, don Jaime falleció. Las cosas nunca volvieron a ser igual en su compañía.



La 14 siguió funcionando bien un tiempo, pero en 2018 empezó una crisis que en diciembre del año pasado se agravó tanto que era muy poco lo que se conseguía en ella. A veces no había ni Coca Cola. En septiembre de este 2021 se anunció su liquidación, noticia que impactó duramente a la ciudad, sobre todo por los empleos que se perdían, 1798 (llegó a tener más de cinco mil) y una gran cantidad de proveedores en quiebra.



Mientras a la gente del común le asistía la nostalgia, los afectados se debatían entre el cariño por la empresa que les dio de comer durante años, y el enojo por las deudas acumuladas y el desenlace de la compañía. Acusaban a los empresarios locales de falta de solidaridad, al Estado de no hacer nada y a los dueños de no manejar bien el negocio.



Quién iba a pensar que años después sería un caldense como don Jaime, Tulio Gómez, el que vendría a hacerse a las joyas de la corona de su negocio: los locales de la Avenida Sexta, Calima, Cosmocentro y Pasoancho, y de ñapa, el de Pereira, que los toma en alquiler hasta el 2024 y en los que asegura preservar el mayor número de empleos. Ya nos habían contado que el de Cristales lo toma Comfandi, el de Dapa, La Feria; los de Centenario y Pance, Cañaveral, y que es casi un hecho que Cencosud (Jumbo) y Éxito se harán a otros más.



Pero sin duda, es don Tulio, máximo accionista del América de Cali y el empresario que le vendió su Super Inter al Éxito, el que entra pisando fuerte. Los Gómez tienen cárnicos, fruver y hasta licores entre sus negocios; con lo que el manizalita ya caleñizado asegura que mantendrá “el mejor surtido a los mejores precios”.



Pongámosle buena vibra al asunto. La noticia es positiva para la región; que no se pierdan los empleos, haya espacio para los proveedores y los almacenes no cierren, es un alivio en esta época, contribuye al bienestar de muchas familias y a la economía.



Justo el viernes, Tulio Gómez, que sí es un hombre de medios, escribió en su cuenta de twitter: “en noviembre de 1971 Cali me abrió las puertas, en noviembre de 2016 sacamos al diablo de la B, ahora, en noviembre de 2021 iniciamos una nueva lucha por La 14, otro icono de la ciudad; amamos al Valle y trabajamos con amor por esta región”. Que sus palabras, don Tulio, sean un compromiso con esta Cali, que necesita esperanza y empleo para salir adelante.

Sigue en Twitter @pagope