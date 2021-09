Diez razones por las que Cali amó a Roena

Septiembre 26, 2021 - 06:25 a. m.

2021-09-26

Por:

Paola Gómez

1. Cómo te hago entender

que es más fuerte que yo

Que no quise de ti enamorarme.

Cómo te hago entender, que me faltas

Como el aire, como el agua, para vivir



¿Que por qué Cali amó tanto a Roberto Roena? Porque le tocaba al amor, a la alegría, a la pobreza, a la soledad. Porque era un tipo sencillo, que exultaba queridura, que no perdonaba diciembre de feria, que se subía espontáneo a la tarima de otros artistas a hacer diabluras; que emocionaba con su baile y su bongó, que se tomaba foto con quien fuera y porque las pegó todas.



2. Aunque tu vuelvas a mí

después de lo que ha pasado

yo voy a decirte así:

aléjate de mi lado.



Al ‘showman’ lo disfrutaban por igual la caleña rumbera y desprevenida tanto como el melómano más culto, que recita el año del álbum, el sello y los compositores. Roena le gustaba a todo mundo. Por eso hoy Cali le tributan su Guaguancó del adiós.



3. Marejada feliz,

vuelve y pasa por mí

aún yo digo que sí,

que todavía pienso en ti.



Cuando la marejada aparecía, un arrullo suave y tierno, aderezado con golpe, se apoderaba de un público que terminaba sollozando como un niño. Amor salsero.



4. Y si tú me preguntas, ¿qué pasó?

estaba preparando mi sabor.

Si me preguntas dónde yo estaba,

buscando balas pa’ este cañón.



El sabor de este negrito no se ha terminado. Sonará más con la nostalgia palpita en sus seguidores desde el jueves a la media noche, cuando se supo de su partida. ¿Que Roena ya no suena? ¡Estás equivocado!



5. Cuando el manantial del alma,

haya crecido

sus señales de dolor y sufrimientos,

si miras, a un hombre muy entristecido,

ese soy yo que quiero,

acompañar tus sentimientos



¡Cui cui! ¿quién iba a decir que un vallenato (Manantial del alma) llevado a la salsa se iba a convertir en un éxito salsero de esta ciudad? Vaya que sí, otra proeza de Roena.



6. Y seguiremos bailando

hasta que amanezca

Con el Apollo señores,

no hay quien se duerma



Luisito Carrión la interpretó con la Apollo Sound de Roena. Y esta que venía en el mismo álbum de ‘Cómo te hago entender’ se coló en la rumba y resultó una delicia para bailar. ¡Llegó el Apollo, señores!



7. Vigilándote vengo como el águila,

como el águila vengo vigilándote



Su orquesta le cantó la tabla a más de uno. Otra faceta que lo hizo famoso. Porque de alguna forma hay que salir del mentiroso.



8. Como si todo en la vida le faltara

Concepción eleva la vista al cielo,

como si el mundo se le cayera encima

Concepción contaba su desconsuelo



Un regalo bello del Tite Curet para Roena. Una súplica social que es un himno en la barriada. Lamento que llega al alma.



9. Agüita de ajonjolí

Para los pobres soy,

para los pobres soy



El que viene de los arrabales que abundan en la ciudad, el que sabe que en esos lugares solo hay felicidad. Uff, si hay algo bello en la discografía Roena-Curet es esto.



10. Y cuando nadie escuche

mis canciones ya viejas

Detendré mi camino en el pueblo de Atillo

y allí yo moriré, y entonces...



Que te reciban con un abrazo gozón Harlow, Pacheco y tantos otros grandes que se han ido este año. Y ‘Que se sepa’ que en esta Cali bella que amaste y te amó, siempre habrá un espacio para tu música, Roberto Roena Vásquez. ¡Los quiero de corazón!



