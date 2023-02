¿Neruda envenenado?

Febrero 15, 2023 - 11:55 p. m.

2023-02-15

Por:

Medardo Arias Satizábal

“Desde el fondo de ti y arrodillado/ un niño triste como yo no mira…”, fue la manera que encontró Neftalí Reyes Basoalto, Pablo Neruda, para indicar que su amada esperaba una criatura.



Sin duda, Neruda transformó toda la poesía castellana con un lenguaje que iluminó el mundo con sus ‘Veinte poemas de amor y una canción desesperada’. Antes de los 20 años ya había escrito su ‘Crepusculario' un hermoso libro que habla de esos atardeceres de Santiago desde la ventana de una casa de pensión, la primera que vio después de venir del frío Parral, del campo, donde un padre ferroviario con capa española abría las puertas con su poderosa voz. Era la Santiago que “olía a gas” y estaba atravesada por tranvías.



Este mismo poeta, tan amado, Premio Nobel de Literatura en 1971, es el que acaba de ser exhumado, con rastros en sus despojos que hablan de un posible envenenamiento. Neruda entristeció después de la muerte de Allende y la caída de la Unidad Popular. Al poco tiempo falleció y se convirtió en leyenda, como lo testifican los centenares de peregrinos que anualmente visitan su casa de Isla Negra en la que coleccionaba botellas y mascarones de proa.



Según los reportes de 1973, Allende cometió suicidio al ver sitiada por tierra y aire la Casa de La Moneda. Sin embargo, informes que aparecieron en 2008, indicaron que el cadáver de Allende tendría más de un disparo. Las dos teorías han ocupado la atención de Chile en todo ese tiempo.



En América Latina los gobiernos de Maduro en Venezuela, Díaz Canel en Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua, Lula en Brasil, Gabriel Boric en Chile y Petro en Colombia, además de las simpatías socialistas de Argentina, exaltadas por la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, suman una creciente impopularidad hoy, por cuenta de un manejo económico errático, aumento de la miseria, desazón social, hambre, desplazamiento -se calcula que más 7 millones de venezolanos han salido de ahí-, y el desconocimiento de libertades democráticas. Crueles violaciones a los Derechos Humanos, cárcel a disidentes, marcan hoy de manera negativa la imagen del denominado ‘Socialismo del Siglo XXI’.



La decisión de exhumar también los restos de Allende, fue tomada hace varios años por el juez Mario Carroza, por las dudas que siempre existieron con respecto a los informes inicialmente elaborados. El caso Allende formó parte de un total de 726 querellas presentadas por un fiscal por casos de personas muertas o desaparecidas a raíz del golpe. Después de casi 50 años, aún no ha sanado la herida de ese hecho en la memoria de Chile. Fueron centenares, miles, los chilenos que debieron huir o pedir asilo en otras naciones.



El diario El País de Madrid, anotó que "en 1998, uno de los médicos personales de Allende, Oscar Soto Guzmán, que se encontraba en La Moneda el día del golpe, publicó en España un libro titulado El último día de Salvador Allende en el que aportaba datos e insistía en el suicidio del presidente. Soto aseguró que le vio dos minutos antes de que se disparara y que otro médico, Patricio Guijón, entró en la sala y encontró a Salvador Allende sentado en un sillón: la caja craneana había estallado”, explicó.



No obstante, el fusil con el que aparece Allende en La Moneda, en una foto histórica, tocado también con casco de soldado –el arma se la había regalado su amigo Fidel Castro- nunca apareció.



Del grupo de forenses que tuvo como tarea esclarecer la verdad, hizo parte el español Francisco Etxeberría Gabilondo. Se decidió que siete de ellos fueran chilenos, e invitaron a cinco extranjeros.



Si se confirma que Neruda fue envenenado, el hecho abriría otra herida en la historia de una nación que merece, como todo el Cono Sur, una vida armónica, por fuera de los monstruos que incuban en derechas e izquierdas.