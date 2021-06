Sísifo y los cultivos de coca

Junio 20, 2021 - 06:40 a. m.

2021-06-20

Por:

Mauricio Cabrera Galvis

Ya es casi un lugar común decir que los programas de erradicación de cultivos de coca en Colombia son un trabajo como el de Sísifo, condenado por haber desafiado a los dioses a empujar una gran roca por una empinada montaña, solo para ver que se rodaba cuando estaba a punto de llegar a la cima, y debía volver a empezar a empujarla, y así por los siglos de los siglos.



No hay mejor alegoría para describir la inutilidad del enorme esfuerzo del Estado colombiano por reducir el área sembrada de coca, y el todavía más inútil esfuerzo de ganar la guerra contra las drogas mediante la erradicación de cultivos. Esa guerra fue declarada por el presidente Nixon hace 50 años y el consenso general es que está perdida.



Los resultados de los programas de erradicación son frustrantes, y además de eso serán perjudiciales si se reanuda la fumigación con glifosato. En una de sus últimas declaraciones antes de su lamentable fallecimiento, el ministro Carlos Holmes anunció que en 2020 el gobierno había logrado su meta de erradicar 130.000 ha. sembradas de coca.ro como le pasa a Sísifo, la piedra se rodó y hay que volver a empezar. Esta semana la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) reportó que en el mismo 2020 el área sembrada de coca no se había reducido en la cantidad erradicada por el gobierno, sino solo en 11.000 ha al pasar de 154.000 a 143.000 ha. No son cifras falsas de ninguna de las dos fuentes, sino que la diferencia la explica una sola palabra: Resiembra. Un 91,6% del área erradicada se volvió a sembrar.



En 2019 sucedió algo muy similar, aunque un poquito menos frustrante. El gobierno erradicó 100.000 ha. de coca, pero según el Simci el área sembrada solo se redujo en 15.000 ha. al pasar de 169.000 a 154.000 ha., porque la resiembra fue del 85%.



La mayor frustración de nuestro Sísifo es que, a diferencia del mitológico que siempre tenía que subir la misma montaña, la montaña de la cocaína se eleva cada año. A pesar de la reducción de 15% en el área sembrada, el Simci muestra que en estos tres últimos años en el país la cosecha de hoja de coca aumentó 2% y la producción de cocaína subió casi 10% pasando de 1120 toneladas en 2018 a 1228 toneladas en 2020. Las innovaciones tecnológicas de los narcotraficantes para aumentar su productividad son más eficientes que la estrategia represiva.



La dinámica de la resiembra no se explica porque a los campesinos colombianos les gusten las actividades ilícitas, sino por una causa más sencilla; el hambre y la necesidad de conseguir ingresos para sobrevivir. Son más víctimas que delincuentes. La coca es la única alternativa de subsistencia en territorios donde el Estado no está presente, donde no hay vías ni facilidades para vender otros productos.



Por eso la erradicación forzosa o voluntaria, y peor si es con glifosato, es una estrategia condenada al fracaso si no va acompañada con un programa integral de sustitución de cultivos como el que se estableció en el punto 4 del Acuerdo de Paz con las Farc. Es la única forma de que la roca que empuja Sísifo no se vuelva a rodar.