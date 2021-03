¿Cali, cuarta ciudad de Colombia?

Marzo 01, 2021 - 11:55 p. m. 2021-03-01 Por: Mario Fernando Prado

El informe publicado por el portal Caliescribe.com me ha dejado un mal sabor. Se dice allí que Barranquilla está a punto de convertirse en la tercera ciudad de Colombia, pasando a Cali a un deshonroso cuarto lugar, después de que hace como 30 años nuestra ciudad le estaba pisando los callos a Medellín como segunda ciudad del país.



Las cifras son contundentes: con la mitad de la población de Cali, la capital del Atlántico tiene un presupuesto para este año de 4,2 billones de pesos frente a 3,6 de nuestra capital de la Salsa, lo que significa entre otras cosas que el presupuesto per cápita por habitante de allá es de 3,28 millones frente al de aquí que es de 1,5 millones o sea menos de la mitad.



Por otra parte y a nivel de competitividad, Barranquilla está en un sexto lugar, mientras que nosotros en un octavo lugar y en materia de infraestructura la competitividad allá está en el quinto lugar y nosotros en el séptimo y para rematar, en salud Atlántico y su capital están en el puesto tercero y el Valle y su capital en el quinto.



Detalles adicionales: de 25 mil extranjeros que había en Cali hoy tan sólo quedan 5 mil y bajando.



En cambio, Barranquilla cuenta con una cifra creciente de inversionistas e inmigrantes europeos, norteamericanos, libaneses, sirios, palestinos y hasta centro americanos.



Pero el golpe duro y a la cabeza es el anuncio del súper megaproyecto en unión del sector público y el privado: el Arena Barranquilla que nos ha dejado boquiabiertos a los colombianos incluyendo a los paisas y a los rolos.



Se trata de un complejo turístico, empresarial, habitacional, artístico, deportivo y gastronómico con todo lo habido y por haber. Por ejemplo un escenario multifuncional para 53.000 espectadores y hasta un museo, con la participación de la firma Aecom, líder mundial en el diseño de ciudades inteligentes y de los estadios más tecnológicos e innovadores del mundo.



¿Cómo les queda el ojo?



Mientras tanto, aquí seguimos arrastrando un bollo con una piola, pensando en chiquito, echándonos vainas , culpándonos los unos con los otros , justificando nuestra mediocridad, incapaces de ponernos de acuerdo y como siempre, cada uno jalando para su lado .



No se trata de hacer juicios históricos y de llevar al cadalso a quienes nos han gobernado y co-gobernado, ni a los políticos ni a los empresarios, ni a las fuerzas vivas, ni a todo el establecimiento, sino de reflexionar sana y constructivamente para ver si salimos de este atolladero que nos puede conducir al caos y al abismo.



Ojalá no terminemos siendo una ciudad de quinta, ¡en el puesto quinto!



***



Posdata: El gobierno debería permitir que las empresas privadas tuvieran acceso a las vacunas contra el Covid-19, para que de manera organizada y responsable las apliquen a sus empleados y colaboradores.