Diciembre 07, 2021 - 11:35 p. m.

2021-12-07

Por:

María Isabel Ulloa

Sin duda, uno de los temas más actuales es cómo podemos convertir a nuestras ciudades en ciudades inteligentes. Pero muchos se preguntarán en concreto lo que implica este proceso. Una ciudad inteligente es la que usa la tecnología para desarrollarse, ser competitiva y darles mejores herramientas y calidad de vida a sus ciudadanos. Buscar que Cali sea una Cali Inteligente es claramente una muy buena política y decisión. Sin embargo, se debe tener claro que Cali no será inteligente de un día para otro y mucho menos logrará serlo únicamente con una empresa. Este será y debe ser un proceso de largo aliento que requiere un conceso público, privado y ciudadano.



Aunque desde el comienzo del mandato de la actual Administración oímos del proyecto movilizador ‘Cali Inteligente’, lo claro es que hace sólo unas pocas semanas y por un proyecto de acuerdo del Concejo, volvimos a saber del mismo, debido a que se pretende crear una nueva empresa denominada Calinteligente S.A.S.



Una empresa de economía mixta es la figura administrativa ideal para desarrollar el proyecto de Cali Inteligente y alcanzar el objetivo propuesto, sin embargo, hay ciertos aspectos que se deberían presentar a la ciudadanía caleña en detalle para tranquilidad de todos.



En Colombia existen empresas muy exitosas como Ecopetrol, ISA y Grupo de Energía de Bogotá que son de esta índole. Lo clave es cómo se estructura su Gobierno Corporativo, el diseño de su estructura organizacional y cómo se implementa un modelo de negocio eficiente y exitoso. En el caso de la empresa que se pretende crear en Cali, sería importante conocer si existe un plan de negocio detallado para la misma, si ya existen los socios privados y finalmente saber cómo, a través de esta empresa, Cali sería inteligente.



Además de los aspectos que cito, la pregunta más importante que se debe contestar con toda claridad es qué rol jugaría Emcali en todo este proceso. Para nadie es un secreto que la empresa de servicios públicos de Cali tiene retos muy importantes para su sostenibilidad futura; que además de implementar profundos cambios en su Gobierno Corporativo, se debe hacer inversiones importantes para reemplazar redes de acueducto, de alcantarillado y redes eléctricas. Todo esto sin tener en cuenta el reto que se tiene con todo el componente de telecomunicaciones de la empresa. Para ser muy franca, no tengo información actualizada del estado de muchos de estos procesos, pero considero necesario que, teniendo en cuenta la relación entre estos dos temas, la ciudadanía debe conocer en qué van estos asuntos y sobre todo el rol de Emcali en este proyecto movilizador.



Aún hay tiempo y dado que este proceso no se agotará en los próximos dos años, es importante que trabajemos de manera articulada, pero para hacerlo requerimos información para entender los planes de corto, mediano y largo plazo de este proyecto. En conclusión, esta no es una discusión sólo política, es decir, el Concejo no es el único órgano donde se debe dar esta conversación. Es indispensable que temas como el de Cali Inteligente se discutan en otros escenarios para disminuir la mala información y, por ende, las suspicacias que se han suscitado en torno al mismo. La invitación como siempre es trabajar juntos. Ya son muchos proyectos en los que hemos demostrado que con un trabajo conjunto los hacemos más fuertes y les aseguramos su continuidad en el largo plazo.

* directora de ProPacífico

​@MariaIUlloa