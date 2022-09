Petro, ¿y de la corrupción qué?

Septiembre 08, 2022 - 11:50 p. m.

2022-09-08

Por:

María Elvira Bonilla

El caballito de batalla de la campaña de Gustavo Petro fue el combate implacable a la corrupción, igual que lo fue para la Alcaldía de Bogotá a donde llegó arrastrado por la ola de sus denuncias del ‘carrusel de la corrupción’ que mandaron a la cárcel a contratistas y funcionarios públicos; antes fueron los sonoros y corajudos debates como parlamentario sobre la parapolítica y la cooptación de algunos municipios, departamentos y del mismo Congreso por parte de la ilegalidad. Ese es el Gustavo Petro por el que votaron millones de colombianos.



Sin embargo, la manera como un político llega al poder, condiciona su forma de gobernar y con Petro esto ha sido evidente. Se impuso en la campaña el todo vale, expresión del pragmatismo maquiavélico del fin justifica los medios, convertido en una guía de comportamiento perversa. Hizo alianzas hasta con el diablo, formó un amasijo que le dio una mayoría total en el Congreso, con la fórmula conocida de acuerdos bajo la mesa, mermelada repartida por su par de alfiles –Roy Barreras y Alfonso Prada - expertos en politiquería disfrazada dizque de cambio, con la colaboración de Mauricio Lizcano en el manejo del computador de Palacio. Tres maestros en mañas y prácticas non-santas, como asumir vocerías ajenas para hacer de las suyas. No es accidental la demora en los nombramientos de puestos de alta responsabilidad y que la mitad del gabinete responda a criterios de representación política.



Todo sucede en medio de un silencio sepulcral frente a la corrupción. Mucha estridencia y poca acción. Lo innegable es que en el corazón de la corrupción se aposenta la clase política que Petro parece decidido a no tocar. Con ella va a gobernar Petro. Nada nuevo. Sabemos bien cómo empieza y cómo termina el sainete. No demoran en estallar los escándalos de corrupción. Hasta el momento no ha ocurrido nada distinto al nombramiento rutinario de un secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien formalmente está en el Palacio de Nariño. Igual que Duque, igual que Santos. Y no pasó nada.



Este secretario de Transparencia es un pobre funcionario aislado, manejando una consejería impotente, sin dientes ni capacidad alguna para modificar el engranaje de la corrupción que es la misma, bien que venga de la izquierda, la derecha o el centro. Todo indica que su combate no entró en la agenda presidencial; ni siquiera ha sido tema de discurso, ni de ninguna de las extensas intervenciones que ha hecho en su primer mes en el Palacio de Nariño.



No nos engañemos, para gobernar con el libreto que Petro y sus cercanos se han trazado, toca hacerse el de la vista gorda con la realidad de nuestra clase política que no se mueve sin contraprestaciones; para ellos es válido, el dicho gringo, no hay almuerzo gratis.



Así las cosas, el grueso de los 25 billones del recaudo de la reforma tributaria propuesta pueden terminar en el bolsillo de los que no toca, sino se estructura de inmediato y se le explica a la ciudadanía pagadora de los impuestos, una ruta clara de ejecución distinta a la actual, capturada por el poder tradicional con sus insaciables políticos mandando la parada. Las señales de un cambio serio y no simplemente cosmético, no da espera; de no darse, la frustración puede resultar mayúscula. Y por esto mi insistencia: presidente Petro, ¿y qué de la corrupción?