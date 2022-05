Quad y Aukus

Mayo 24, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-24

Por:

Marcos Peckel

Puestos juntos los nombres anteriores, podrían aludir a los de caballeros medievales prestos a la batalla. La realidad es que, sí están prestos a la batalla, pero no son caballeros sino nuevas alianzas que han surgido en la región del Pacífico con los ojos puestos en una China que hace años avanza sus piezas en son de conquista.



Fue el geógrafo chino Yang Huairen, quien bajo el mando del gobierno del Kuomintang, antes de la Segunda Guerra Mundial, pintara en un mapa del Pacífico o Mar de la China como lo denominan una línea de once segmentos demarcando las aguas continentales chinas. Los once segmentos se volvieron nueve cuando Pekín en un acto de hermandad comunista, hoy inexistente, le otorgó a Vietnam el golfo de Tomkín. En esas aguas reclamadas por China hay islas que pertenecen a varios de los países rivereños: Japón, Filipinas, Vietnam, Taiwán, Corea y Malasia.



En los últimos años, China ha flexionado su músculo en la zona del Pacífico, con belicosos patrullajes, sobrevuelos en territorios soberanos de otros países, declaraciones unilaterales de soberanía o de zonas económicas exclusivas y ‘haciendo sombra’ hostil a embarcaciones que por ahí navegan. Agregarle a lo anterior la reclamación sobre Taiwán, considerado por China parte integral de sus territorio. Una de las herramientas en el arsenal chino ha sido la construcción de islas artificiales sobre las cuales ha desplegado avanzado equipamiento militar: radares, lanzamisiles y pistas de aterrizaje.



En 2007 se crea el ‘diálogo cuadrilateral de seguridad’ con la participación de Japón, Australia, India y Estados Unidos con el objetivo de “hacerle contrapeso a China”. En sus comienzos el Quad no fungió como una alianza militar y únicamente llevó a cabo operaciones humanitarias en una región que aún sufría los efectos del tsunami de 2004, hasta que el presidente Trump lo revivió con fuerza en 2017, posicionándolo directamente en confrontación con Pekín. Por estos días se lleva a cabo la cuarta cumbre del Quad en dos años a la sombra de la pandemia del Covid-19 cuya génesis en China aún deja un rastro de suspicacia y con la guerra en Ucrania entrando a su tercer mes sin salida a la vista. Las deterioradas relaciones entre China y los miembros del Quad hacer parte del complejo escenario que se desarrolla en el Pacífico.



En 2021, desprovista de eufemismos y de máscaras y directo al gatillo, surge Aukus, una alianza militar de tres países de la angloesfera: Estados Unidos, Australia y Reino Unido, cuyo objetivo es “defender los intereses compartidos en el Indo-Pacífico”. Uno de las primeros anuncios de Aukus fue el contrato de construcción de submarinos nucleares australianos por parte de sus otros dos socios, dejando ‘fríos’ a los franceses que contaban con ese contrato. La angloesfera siempre seré la angloesfera -países de habla inglesa, otrora colonias británicas-, una de las más viejas alianzas militares, políticas y diplomáticas del planeta.



China ha visto con aprensión estas alianzas en su contra, no se ha quedado de brazos cruzados y hace pocos días blandió una baza triunfadora con el acuerdo secreto de cooperación militar y policial que firmó con las Islas Salomón, el cual agitó sobremanera las alebrestadas aguas del Pacifico. Este acuerdo despertó serias alarmas, no solo en Australia, separado de Salomón por dos mil kilómetros, sino en Nueva Zelanda, país de la angloesfera que en los últimos años se ha mantenido al margen de confrontaciones geopolíticas. Siguen moviéndose las piezas en este complejo ajedrez que podría hacer estallar en pedazos esta extensa región.



Quad más Aukus vs. China. ¡Amárrense los cinturones!



