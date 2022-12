Personajes globales 2022

Diciembre 20, 2022 - 11:55 p. m.

2022-12-20

Por:

Marcos Peckel

Difícil resistir la tentación de hacer listas, especialmente cuando un año termina y una mirada hacia atrás otorga la sabiduría emanada de haberlo visto y vivido. Hay varios personajes para resaltar en el mundo de la política internacional, pues en el fútbol el personaje es uno solo, el 10 argentino. Comenzaremos con dos que tuvieron una influencia trascendental en el devenir del año que termina, uno está vivo, quizás de milagro, la otra está muerta: Volodímir Zelenski y Mahsa Amini.



El presidente ucraniano, rechazando ofertas de asilo, se puso a la cabeza de su pueblo, enfrentando una brutal agresión no provocada por parte de la Rusia de Putin, en clara violación al derecho internacional y al orden mundial caracterizado por el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados. El ejército ruso, sorprendido por la heroica resistencia ucraniana, ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, destruyendo infraestructura y asesinando civiles, rayando quizás en el crimen de genocidio. La batalla de Zelenski, más allá de defender la soberanía e independencia de Ucrania, es una defensa del sistema democrático y el derecho internacional y podría incluso conducir a una eventual caída de Putin. Zelenzki es sin duda el personaje global de 2022.



Mahsa Amini era una joven kurda de 22 años quien caminando por una calle de Teherán fue capturada por la ‘policía moral’ de la tiranía teocrática por no llevar bien puesto el hiyab y posteriormente asesinada a golpes. Su muerte galvanizó a una población cansada de los abusos de los ayatolas gobernantes y desencadenó protestas masivas que continúan hasta el día de hoy.



Centenares, especialmente mujeres y niñas, han sido asesinados por los esbirros de la dictadura, miles encarcelados, varios condenados a muerte por protestar, pero aun así las manifestaciones continúan. Las mujeres perdieron el miedo y es común verlas, a aquellas que así lo desean, caminar por las calles sin hiyab. Difícil predecir lo que ocurrirá en Irán, pero el país no será el mismo, la gran mayoría de jóvenes en las zonas urbanas rechazan el sistema clerical de imposiciones y prohibiciones y lo que ocurra en Irán tiene significativas repercusiones regionales. Amini y las mujeres iraníes son personaje global 2022.



Por debajo de los dos anteriores, Elon Musk es otro personaje 2022. El empresario, tras la convulsa compra de Twitter, se convirtió en el amo y señor de la llamada ‘plaza pública global’ y sus primeras decisiones no dejan duda de que llegó a establecer sus propios criterios acerca de qué es y qué no es aceptable en Twitter, dando bandazos, echando a miles de empleados y trinando a diestra y siniestra. Restituyó a Trump, eliminado por la administración anterior a la que además acusó de haber intervenido en favor de Lula en las elecciones brasileñas, cerró y luego abrió cuentas de periodistas, amenazó con cobrar por la estrellita azul… Y lo que viene.



Otra que se fue el año que termina, la Reina Isabel tras ocupar el trono británico por 70 años, dejándolo en poder de su hijo el rey Carlos III quien vivió al revés de los mortales, pensionado desde su nacimiento y a trabajar en su vejez.



América Latina se vistió de rojo con la llegada al poder de Gabriel Boric, Xiomara Castro, Gustavo Petro y Lula da Silva. Será en el 2023 que arrima cuando comencemos a ver qué le depara a este desunido y atribulado continente bajo gobiernos que se presentan de izquierda, pero que son muy diferentes uno del otro. Concluyó el año eso sí con un sainete típico de nuestra región: la destitución en Perú de Pedro Castillo, otro de los personajes o anti-personajes de 2022.