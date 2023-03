FLR, una solución para Cali

Marzo 26, 2023 - 11:45 p. m.

Mabel Lara

Vuelve y juega Cali sin servicio de agua potable. Un torrencial aguacero, un intenso verano, expone a los caleños y a parte de su zona metropolitana a padecer racionamientos y cortes indeseables. La solución a nuestros problemas está a la vuelta de la esquina, pero hay que apostarle de manera decidida pensando a largo plazo y en grande, como se merece la capital del suroccidente colombiano.



Emcali es la responsable de la potabilización del agua de la ciudad y abastece al 80% del territorio gracias al tratamiento que hace de las aguas recibidas del Río Cauca. Desde el año 2000 su tarea se ha complicado por el deterioro de la calidad del agua del río, las urbanizaciones aceleradas, la ausencia de planificación urbanística, el uso inadecuado de la tierra, las descargas de las aguas residuales residenciales, los procesos industriales y la minería.



A esto se suma que las turbiedades en épocas de lluvias dificultan la capacidad de dilución del río y ocasionan que las plantas de tratamiento se suspendan de manera reiterada y por largo tiempo; por eso, por más de una década el Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico - Cinara y la Escuela de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle en compañía de la misma Emcali han intentado buscar opciones tecnológicas que ya están en curso, pero podrían ampliarse y acelerarse.



Se trata de la tecnología FLR (Filtración del lecho del río) un pozo radial que cuenta con una serie de tubos laterales conectados desde el fondo de la estructura hacia el río y que permite la captación directamente del agua para bombear las plantas de tratamiento de la ciudad y luego suministrar a los usuarios.



Mediante esta técnica se reduce la contaminación del agua rápidamente porque al pasar por gravas, arenas, arcillas y capas de tierra, los residuos, sedimentos y microorganismos van quedando filtrados en el proceso facilitando el trabajo de las plantas de tratamiento de agua potable, que pueden operar de manera regular durante situaciones de alta turbiedad como el invierno que enfrentamos.



El módulo inicial de este proyecto ya está en funcionamiento, es un prototipo que permitirá comprender las condiciones de la extracción del agua en calidad y cantidad. Se encuentra en 40% de ejecución física y ya hay reporte de culminación de los capítulos de obras preliminares cuyo cierre y puesta en funcionamiento nos hace pensar que en junio del 2024 tendríamos nuestro modelo de FLR.



Si esto funciona como se prevé, teniendo en cuenta las experiencias de Europa - que ha usado fuentes de abastecimiento para este mismo sistema en ríos como el Rin, Sena, el Danubio o el Elba- nuestra ciudad de la mano de uno de los institutos de investigación más serios del país, no solo se beneficiaría, sino que estaría lista para exportar tecnología. Son 7 los módulos FLR que necesitamos para abastecer a toda la ciudad y bajo este sistema modular, la idea más poderosa sería la de descentralizar la captación de agua, es decir, no solo atender la demanda actual, sino pensar en las áreas de expansión entendiendo que en el futuro Cali deberá ser visto más como un área metropolitana y eso tendría que ir de la mano de la empresa que más debemos cuidar los caleños, Emcali.



En otra columna me referiré a la Ptar; sus condiciones actuales de funcionamiento, el empréstito internacional y la deuda que el gobierno nacional debe abordar de manera distinta en beneficio de los caleños, así como ha hecho con otras empresas de servicios del país. Es hora de pensar en grande en el desarrollo sostenible de la ciudad, también de exigir sin timidez al Gobierno Nacional. Cali lo merece.