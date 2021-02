Ser flexibles

Febrero 07, 2021 - 11:35 p. m. 2021-02-07 Por: Luis Felipe Gómez Restrepo

Las crisis tienen un elemento fundamental para poderlas superar. La flexibilidad personal e institucional. Así lo hemos vivido en esta pandemia, hemos visto cómo muchos de nuestros paradigmas se han derrumbado. Hay muchas decisiones que nunca habríamos sido capaces de tomar y que ahora se muestran que sí eran posibles. Esto nos lleva a valor la flexibilidad.



En su interesante libro ‘Crisis’, J. Diamond muestra cómo uno de las condiciones para que países logren pasar exitosamente por períodos o situaciones de graves crisis es precisamente la flexibilidad. “… Lo que sí puede merecer la pena es considerar si los países son calificables como flexibles o rígidos de forma variable a lo largo de múltiples ejes”. Es decir, no hay países rígidos o flexibles, sino que en cada situación se debe evaluar.



Adam Kahane, en su libro ‘Colaborar con el enemigo’ trae tres disposiciones que ayudan para ganar flexibilidad. El primer estirón es la aceptación del conflicto y que se asuma la necesidad de utilizar los dos motores que tenemos todos: el poder y el amor; usarlos ambos es clave.

El segundo estiramiento: aplicar diálogo y presencia (sentir al otro) con la decisión de avanzar. Y finalmente sumergirse en la acción con la convicción que se va a cambiar (conjuntamente con el otro).



El llamado a la flexibilidad es que como sociedad ganemos en posibilidades de nuevas arquitecturas, en posibles futuros distintos. Y para que se pueda dar se requiere que muchos paradigmas que teníamos los dejemos atrás. Algunos casos concretos.



La oposición de las centrales obreras al piso mínimo de contratación que busca ir formalizando poco a poco a muchas personas que en la actualidad están totalmente desprotegidas en el fango de la informalidad. Las centrales, comprensiblemente, se aferran a los mínimos que se han ido conquistando con el paso del tiempo en favor de los trabajadores formales. Esa protección deja la mitad de los trabajadores del país ¡por fuera! Hay que ser flexibles, ver que pueden existir rutas en coexistentes, mientras llegamos a los estados deseados.



Otro caso, ha sido la crítica del establecimiento económico sobre la viabilidad de la emisión del Banco Central en favor del Estado colombiano. Sin ni pensar en qué cuantía, sin ver qué condiciones podría tener, la propuesta fue sepultada. Aquí faltó flexibilidad. Se actuó con la ortodoxia de tiempos normales que, si bien es un dique frente a abusos de gobiernos populistas, ahora no tuvo la capacidad de acoplarse a los tiempos especiales. Una pregunta para la Junta del Banco de la República; se generó expansión monetaria y mucha para irrigar a los bancos, ¿era necesaria en esa cuantía?, ¿no se habría podido dejar un espacio para el préstamo al gobierno?



La reforma tributaria, sobre la extensión del IVA en la canasta, ha generado muchas reacciones. El paradigma de siempre es que la canasta no se debe tocar, porque no es justo que se ponga un impuesto a bienes de primera necesidad. Por ello, hasta grupos políticos ya han dicho que eso no lo votan “ni amarrados, ni enmermelados…”. Pues bien, con la devolución del IVA a los más pobres, que ya funciona, una decisión de estas es bastante racional y gracias a ello el impacto puede ser progresivo. Hay que oír bien los argumentos, ser flexibles.



Flexibles, esa debe ser la actitud.



* Rector Universidad Javeriana Cali



