Sentido navideño

Diciembre 11, 2022 - 11:35 p. m.

2022-12-11

Por:

Luis Felipe Gómez Restrepo

Cali celebra por doble partida en diciembre, por un lado tenemos las celebraciones de navidad y al mismo tiempo también llega la Feria, con todo su sabor, colores y ambiente festivo. Durante este mes la ciudad se prepara para recibir visitas de propios y foráneos, se incrementa la actividad económica y el comercio, se da paso a intensas actividades culturales, y se respira un aura de festividad en este rincón de Colombia. Pero no perdamos el horizonte de sentido de esta época: la alegría de sentir a Dios con nosotros.



Pero en el marco de todo lo que se vive en estas festividades, también contamos con una bonita oportunidad para integrarnos en el seno de nuestros hogares. Más allá de la Feria y sus actividades, la idea es darle un significado de unidad a nuestras acciones, a través de las cuales podemos afianzar muchos valores que nos ayudan a crecer interiormente. De esta forma seguiremos en el camino de ser mejores miembros de familia, mejores vecinos, mejores compañeros de trabajo y mejores ciudadanos.



En esta época la invitación es a poner en práctica la gratitud, la tolerancia, la humildad y la caridad. Aunque hay muchos más valores, con éstos podemos vivir una navidad rica en experiencias significativas con nuestros seres queridos.



Las personas se enaltecen cuando dan las gracias, pues es un acto de reconocimiento hacia los demás y demuestra que no somos autónomos y que también necesitamos del otro para lograr nuestros objetivos. Si somos tolerantes, seguramente evitaremos choques y situaciones adversas, tanto familiares como con terceras personas, demostrando respeto por las acciones y formas de pensar de los demás.



Cuando actuamos con humildad, nos damos la oportunidad de reconocer que también cometemos errores, que no somos perfectos y que podemos recapacitar para corregir lo que no anda bien en nuestro interior. Y a través de la caridad encontraremos un sentido de consciencia y humanidad, en donde conseguimos ser empáticos con las necesidades ajenas y optamos por ayudar a nuestro prójimo.



Aprovechando el inicio del período de adviento, durante el cual nos preparamos con esperanza para conmemorar la llegada del niño Jesús, nos hace eco el llamado del Papa Francisco a vivir esta época fraternalmente.



Como las buenas acciones comienzan por casa, la navidad es la oportunidad propicia para encontrarse con nuestros seres queridos, en donde se refuerzan los vínculos, las familias se acercan, se liman asperezas y propiciamos la reconciliación. Es una época en que las personas deben estar con amor, alegría y recogimiento. Por ello es importante los símbolos y los ritos, como propiciar encuentros en los que se proyecten metas, expectativas y por que no, hasta sueños que se quieran hacer realidad.



Mantengamos una lista de propósitos de año nuevo centrada en nuestro crecimiento personal, dispongámonos para estimular cambios de cara al nuevo año que se avecina y recordemos que siempre será importante hacer una pausa en nuestra vida diaria, escapar de la rutina y darle mayor valor a compartir en familia.



La verdadera comprensión de estas fechas tiene un sentido espiritual con el cual podremos fecundar y enriquecer todas las actividades sociales y relacionales tan propias de esta temporada.



*Rector Universidad Javeriana Cali.