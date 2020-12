Oportunidades en la adversidad

Diciembre 27, 2020 - 11:35 p. m. 2020-12-27 Por: Luis Felipe Gómez Restrepo

El 2020 nos puso a prueba, generó hondos impactos. Pero como no existe el fracaso si en cada situación se buscan las oportunidades para mejorar y crecer, en la región mostramos liderazgo. Muchos y de diversa naturaleza y origen. Aquí algunos ejemplos de la solidaridad y creatividad a través del trabajo conjunto y participativo.



Desde Propacífico se logró coordinar una respuesta temprana a la pandemia, a través de la campaña ‘Una sola fuerza’ que movilizó donaciones del sector empresarial y de los ciudadanos del Valle del Cauca para atender necesidades prioritarias. Esta iniciativa se desplegó en dos frentes a saber: Salud, con la dotación de elementos de primera necesidad para que hospitales públicos priorizados del Valle pudieran enfrentar la emergencia del coronavirus; y Alimentos, con la compra y distribución de mercados básicos para familias vulnerables. Esta campaña articuló esfuerzos de la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, y muchos actores más.



De otra parte, desde las universidades se avanzó a través de la generación de conocimiento. Univalle desde el inicio organizó el laboratorio para hacer pruebas. Desde Javeriana Cali, con el patrocinio del Minciencias, actualmente se trabaja en un nanosensor portable de bajo costo, de respuesta rápida para el diagnóstico y seguimiento del Covid-19. Este dispositivo que tiene como objetivo la detección y medición no invasiva, rápida (menos de 5 minutos) y directa del virus.



De las experiencias meritorias debemos resaltar la obra ejecutada por el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cali. Con la generosidad de benefactores (personas y empresas) se gestionaron donaciones de alimentos perecederos, no perecederos y dinero, con los cuales se logró atender las necesidades de miles de vallecaucanos que fueron afectados por el aislamiento obligatorio. Estas actitudes solidarias nos deben llenar de orgullo como comunidad. Ayudar al que lo necesita nos edifica como personas y como sociedad.



Otro sector en el cual se destacan avances fue para el clúster de salud. En el mes de abril inició la prestación de servicios la nueva sede norte del Hospital Universitario del Valle en Cali, para atender a pacientes con coronavirus. Esto amplió la oferta de Cali y el departamento en alrededor de 300 camas de UCI y otras de cuidado hospitalario. Este aporte fortalece nuestro sistema de atención en salud, beneficiando a Cali y la región.



Para finalizar podemos citar las innovaciones puestas al servicio de los festivales y ferias. A través de la virtualidad se logró llevar a cabo el festival ‘Petronio Álvarez’ con muy buenos resultados, impactando nuevos públicos. Esta buena experiencia se replica en la versión 63 de la Feria de Cali, la cual además de fomentar la cultura y el patrimonio inmaterial de la ciudad, genera empleos directos e indirectos, la Alcaldía está haciendo una puesta importante, alineándose con las políticas para el desarrollo de la economía naranja.



Con estos breves ejemplos, comprobamos que las adversidades no nos paralizaron, sino que nos impulsaron. Esperamos que los logros de hoy, sigan consolidando el crecimiento de mañana. Con el anhelo de que el próximo año sea mejor, les doy mis mejores deseos para el 2021. ¡Muchas bendiciones!



* Rector Universidad Javeriana Cali



Sigue en Twitter @RectorJaveCali