Octubre 30, 2022 - 11:35 p. m.

2022-10-30

Por:

Luis Felipe Gómez Restrepo

La profesora Mariana Mazzucato, economista que está generando unas nuevas corrientes para la transformación del capitalismo, fue invitada a Colombia por Asobancaria, para exponer sus tesis y entrar en diálogo con representantes de gremios, academia y gobierno nacional. La importancia de esta invitación radicaba en que varias de las ideas de la profesora Mazzucato han tenido eco recurrente en intervenciones del presidente Petro, algunos afirman que es una de las inspiradoras de su visión sobre cómo transformar el capitalismo. Por ello, invitarla a Colombia y ponerla a dialogar en público tenía como señal clara hacia el gobierno de un puente de diálogo constructivo.



Fue muy interesante oír de viva voz las ideas de Mazzucato, pues no pocas lecturas ideologizadas de sus libros estaban generando distorsiones. Pues bien, la profesora lanzó varias ideas muy claras sobre el camino para la transformación del capitalismo que matizaron tales interpretaciones.



Primero señaló que es fundamental evitar un gobierno de tipo populista que centra su tarea en establecer subsidios generalizados para las personas que están en necesidad. Si bien en ciertos casos es necesario y oportuno dar subsidios, el punto clave que señaló la profesora Mazzucato es que no se debe quedar en subsidiar la demanda, sino en generar procesos que permitan la integración productiva de las personas que están desempleadas o en la informalidad. Y expresa que en las economías no se deben tener dos conversaciones: una para los pobres y otra para los empresarios; sino que hay que tener ‘una sola conversación’.



En el fondo lo que señala es que las discusiones de crecimiento y bienestar deben estar totalmente armonizadas. En segundo lugar, indica que el actor fundamental no es el Estado, sino que el actor fundamental debe ser el trabajo colaborativo entre Estado, empresarios y organizaciones sociales. Es decir, que no se trata que el aparato estatal crezca y crezca, sino que por el contrario lo que se debe buscar es un trabajo mancomunado entre todos. Aunque defendió al Estado emprendedor y su efecto positivo en la innovación.



En tercer lugar, un punto clave es que hay que crecer si se quiere generar más bienestar. Esta posición es importante, porque ciertos funcionarios del nuevo gobierno se han mostrado partidarios del decrecimiento. En el caso colombiano, se puede decir de forma coloquial que es necesario crecer la torta para que haya tajada para todos y que nadie quede con una muy delgadita, o peor aún, solo con migajas. Finalmente, insistió en que, como sociedad, debemos generar un acuerdo con la gran misión u objetivo que se pueda colocar como propósito común, pues aglutina y permite focalizar esfuerzos.



De otra parte, en los paneles que seguían a las dos intervenciones de la profesora fue muy interesante escuchar al mismo tiempo funcionarios del gobierno, como el ministro de Hacienda, el Director de Planeación y la Viceministra de Industria; representantes de la academia y de tanques de pensamiento; y de los gremios. Pues es un mensaje muy potente: se puede dialogar y se debe hacer entre todos. Faltaron líderes de organizaciones de la sociedad civil. Pero el mensaje de tener una conversación amplia, abierta y buscando consensos, es clave para el país. Y fue un acierto de Asobancaria.



*Rector Universidad Javeriana Cali