El pasajero de Betania

Febrero 13, 2023 - 11:50 p. m.

2023-02-13

Por:

Jotamario Arbeláez

Llego a Medellín invitado por la X Internacional Nadaísta, convocada por Sergio Restrepo de Comfama y Gustavo Restrepo de Otraparte, ante la iniciativa del residente en Nueva York Michael Smith, hijo de Rosa Girasol, la poeta compañera del profeta Gonzalo Arango durante su vida de nadaísta. Me alojo en el Gran Hotel como tantas veces en los Festivales Internacionales de Poesía que dirige Fernando Rendón. En esta oportunidad me conceden una suite de príncipe.



Para ponerme a tono salgo a caminar por las calles del centro en busca del recuerdo de los amigos que ya no están, pues todos los nadaístas medellinenses de la primer cochada se fueron. No veo a Jaime Espinel ‘Barquillo’ entre parroquianos de bares extrayéndoles temas de sus historias para la biografía íntima de la ciudad que era su obsesión. Ni al nervioso ‘Cachifo’ Humberto Navarro tratando de vender el cuadro de algún amigo para tener provisiones mientras trataba de culminar su novela; ni a Dariolemos paseándose por Junín con su camisa y su alma recién planchadas para pasmo de las muchachas; ni a Amílkar U escribiendo en una mesa del Ástor sus cuentos objétales; ni a Malmgren comprando materiales para elaborar sus cuadros masculinos y menosculinos que provocaban pellizcarlos; ni al ‘negro’ Billy ensayando para un concierto en el cementerio; ni a Dina Merlini caminando al lado de Patricia Ariza estrenando sus medias negras a la moda de la existencialista Juliette Greco. Busco los bares donde se reunían, pero no sólo ya no están ellos, sino que los bares tampoco están.



Como a mí también me dieron por muerto hace poco y fui llorado copiosamente, tal consta en las redes humedecidas, pero no tuve tiempo de descender a los infiernos que ya bien conocía, fui invitado para que contara lo que sentí viéndose envuelto en las tinieblas tanto exteriores como interiores.



Acompañado de la mano de la novia de la cuarentena la poeta Sarah Beatriz Posada para no caerme de los andenes dados mis 82 peldaños subidos, me dirigí a la Plazuela San Ignacio, sitio donde nació el nadaísmo con una quema de libros y la lectura del primer manifiesto, y donde conversaría de la vida y sus derivaciones con Luis Alirio Calle.



Ingresamos por el Pasaje peatonal Cervantes, con jóvenes sembrados en las aceras y mesas en la vía. Como aun había tiempo, pedí a mi guía que buscáramos un lugarcito para tomar unas notas introductorias y un licor suave dado mi trombo, para soltar la lengua curada ya de improperios.

Atisbó por una puerta que daba a un bar misterioso y me indicó que podría ser allí. Y vi en el portal una foto de Gonzalo Arango que me guiñaba un ojo. Se me aguaron los míos pues vi que era la señal que esperaba, ya que no había encontrado huellas de los otros conmilitones.

Entramos. Pregunté al mesero por qué había tal despliegue de tal personaje. Y me dijo que al fondo estaba la sala Gonzalo Arango de Teatro El Trueque, donde se estaba ensayando una obra del mismo autor que se presentaría el sábado a las 7, Pasajero de Betania, tomado de las Memorias de un presidiario nadaísta, que prologué.



Decimos al mesero que queremos conocer al director y él, suponiéndonos compradores de boletas, va por él, por José Félix Londoño, quien encarna al profeta en la obra, quien me reconoce y me abraza y me dice que esa obra fue montada en mi honor en vista de mi resurrección y vecino conversatorio. Que ya iba a buscarme para traerme, pero me le aparecí primero. Hablamos largo, de su amor por el personaje que encarna, de que hace 10 años presenta esa obra. Que me espera en el reestreno el sábado a las 8:00, me da boletas.



El conversatorio es fantástico. Cientos de personas sobre todos jóvenes suspensos en sus sillas durante una hora y media, donde se exalta el momento hace 65 años en que en ese sitio nació el movimiento más reprobado de la historia de Colombia, una de cuyas integrantes hoy dirige la cultura del país. Nadie puede creer que haya resucitado tan bien parado. Tanto yo, como el nadaísmo que nunca muere.