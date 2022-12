¡Vamos a los toros!

Diciembre 14, 2022 - 11:40 p. m.

2022-12-14

Por:

Jorge Restrepo Potes

Tremendo susto el que nos hizo pasar mi admirado Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, con el proyecto de ley tendiente a prohibir en Colombia las corridas de toros, que en un rapto de sensatez fue negado por sus colegas al considerar que no había argumento lógico para conculcar el derecho de quienes vemos en ese espectáculo una noble tradición vieja de siglos.



Aquellos que apreciamos en las corridas de toros un concierto de arte y valor, exigimos que se respete esa afición, como nosotros respetamos a quienes ven plausible que dos hombres -y ahora dos mujeres- se destrocen en los cuadriláteros, a veces con resultados letales, como le sucedió recientemente a un púgil colombiano que murió por daño cerebral.



Quiero rendir tributo de admiración y reconocimiento a don Alberto García, empresario español de Tauroemoción, que ha devuelto a Cali la posibilidad de ver excelentes corridas de toros, exponiendo capital para traer a la ciudad encierros de postín y una nómina de espadas escogida entre lo mejor del firmamento taurino actual.



Hago un llamamiento especial a la afición, no sólo caleña, sino también departamental y nacional para que copemos los tendidos de la linda copa champañera, en la que veremos famosos diestros lidiando ejemplares de las mejores ganaderías.



El 18 de diciembre habrá novillada con picadores para Alejandro Adame, Manuel Perera, y el triunfador de ‘la novillada de la oportunidad’, con erales de Salento.



El 25, otra novillada sin picadores, para Simón Hoyos y Felipe Miguel Negret, y cuatro toros para los valientes recortadores de España, enfrentando ejemplares de Santa Bárbara.



El 26, toros del maestro César Rincón, para Jacobo Botero, El Fandi y Joselito Adame.



El 27, astados de Juan Bernardo Caicedo para Antonio Ferrera, Guerrita Chico -quien se corta la coleta esa tarde- y el magnífico Roca Rey.



El 28, Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Sebastián Ritter, con toros de Guachicono.



El 29, el tradicional festival nocturno -‘Señor de los Cristales’-, con novillos de Alhama, de mi apreciada amiga Venus Zarzur de Castro, para Zotoluco, Javier Vásquez, Manuel Díaz -‘El Cordobés’-, Javier Conde, Joselillo de Colombia y El Cid. Como quien dice, la noche del recuerdo.



Y cierra el 30 con el mano a mano entre nuestro compatriota Luis Bolívar y Emilio de Justo, la misma dupla triunfadora en la temporada anterior, con toros de Las Ventas del Espíritu Santo, que reemplazan a los de Victorino Marín, que no pudieron llegar por restricciones sanitarias en España.



Es imposible lograr carteles mejor rematados, y ganaderías de tan reconocido prestigio.



Espero no haya cemento a la vista en Cañaveralejo. Esta temporada debe ser de llenos completos, de boletaría agotada, que será la mejor forma de expresar que no sólo la afición reclama el derecho de ver corridas de toros sino que lo manifiesta asistiendo a la plaza.



En tres días sonarán clarines y timbales, y el pasodoble de Helena Benítez de Zapata. Allí estaré feliz como he estado desde aquella tarde de diciembre de 1957, cuando se inauguró el albero, el más lindo del mundo.



Desde esta esquina, me siento inclinado a gritar en coro con mis colegas taurófilos Aura Lucía Mera y Víctor Diusabá: ¡Vamos a los toros¡