Enero 04, 2023 - 11:40 p. m.

2023-01-04

Por:

Jorge Restrepo Potes

He tenido la fortuna de ver a las más rutilantes estrellas del fútbol. Ignoro cuántas personas estén vivas para decir, como yo, que vieron a Alfredo Di Stéfano en los estadios colombianos jugando con Millonarios, o en España con el Real Madrid, del que fue ídolo hasta la hora de su muerte.



Vi a Pelé el 17 de julio de 1968 en ‘El Campín’, jugando con Santos contra una selección criolla. El árbitro colombiano Guillermo ‘Chato’ Velásquez pretendió mojar prensa expulsando a Pelé a poco de iniciar el partido. El de la falta era otro jugador, pero la protesta de Pelé sirvió de excusa al ‘Chato’ para mandarlo al camerino. El público entró en cólera, y fue tal la gresca que otro árbitro autorizó el retorno de Pelé.



En el Mundial México 70, con mi querido amigo Armando Peña vimos esa maravilla que fue el ‘scratch’ brasileño, en el que fulgían Pelé y diez más, que se alzaron con el trofeo. En el juego final Brasil le encajó 4 goles a Italia. Uno lo hizo Pelé de cabeza, elevándose como si tuviera alas. Inolvidable.



En el ‘Pascual Guerrero’ vi a Maradona, muy joven, jugando con Argentinos Juniors, cuando ya mostraba su jerarquía. A Messi lo he visto en televisión por muchos años, desde que se convirtió en estrella del Barcelona, luego del París Saint Germain, y ahora en su destacada actuación en Qatar, que le dio a su país la tercera copa.



Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ha muerto a sus 82 años víctima de un cáncer letal. Haciendo memoria de su vida profesional hay que ir al Mundial de Suecia, cuando el chico de 17 años fue alineado por Feola, el director técnico, con tan buen desempeño que se apoderó del puesto, saliendo campeón en 1958 en Suecia, en Chile 62, y en México 70.



Pelé jugó solamente en dos equipos: el Santos de São Paulo, y al final en el Cosmos de Nueva York, con tanto éxito que el fútbol se introdujo en Estados Unidos, que ahora ya compite decorosamente en los torneos mundiales.



Difícil para mí decir cuál de esos cuatro jugadores es el mejor. Recordar a Di Stéfano corriendo en la cancha con el balón asido a los guayos para terminar anotando un precioso gol. O a Pelé en México 70 con aquella prestancia que lo convirtió en rey. O a Maradona eludiendo a los ingleses para hacer el mejor gol de su vida. O a Messi echándose al hombro al equipo argentino para hacerlo campeón en Qatar.



Todos ellos llevaron el fútbol a la cima de la perfección. Pero si se me exigiese señalar al más destacado diría que es el chico nacido en Tres Corazones, que después se convertiría en rey, el rey Pelé.



***

El hecho de que Tauroemoción haya contratado a Marco Pérez, el chico español que es hoy el prodigio de la fiesta, fuera el motivo del atropello oficial al prohibir continuar la temporada, es de no creer. Pérez no es un ‘trabajador infantil’. Es un muchacho que ha hecho del toreo la razón de su vida, y se pone frente a los novillos desde los ocho años de edad en todos los ruedos ibéricos. Pero para los estólidos funcionarios, había que proteger a un niño en peligro.



Luis Miguel Dominguín recibió la alternativa a los 14 años. El Juli enfrentó su primer novillo a los 13. El primero falleció de muerte natural; el segundo sigue en los ruedos.



La taquilla del 28 se afectó gravemente porque muchos que tenían interés de ir a la corrida desistieron al enterarse de la cancelación. ¿Quién le paga a la empresa el perjuicio? ¿Saldrán la Ministra, el Alcalde o el impresentable concejal a resarcir el daño?