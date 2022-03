Intención de voto

Marzo 09, 2022 - 11:40 p. m.

2022-03-09

Por:

Jorge Restrepo Potes

He participado de muchas campañas presidenciales, pero en dos de ellas he puesto mis mayores esfuerzos para lograr el triunfo del aspirante de mis preferencias: la que llevó al poder a Carlos Lleras Restrepo en 1966, y esta, en la que pretendo la victoria de Alejandro Gaviria.



Tuve por Lleras Restrepo un sentimiento de admiración y cariño, pues era el arquetipo del líder liberal que no vaciló en poner el pecho no a la brisa sino a la tormenta que cayó sobre su partido a mediados del Siglo XX, y que por poco le cuesta la vida el 6 de septiembre de 1952 cuando una turba criminal asaltó su casa con el propósito de asesinarlo. Pudo escapar y se exilió en México. Los liberales pagamos su heroísmo haciéndolo presidente, uno de los mejor calificados en nuestra vida republicana.



Sabía de Alejandro Gaviria por su paso por el ministerio de Salud, cargo en el que logró reducir considerablemente el costo de los medicamentos, hasta entonces inalcanzables para el grueso de la población. Enfrentó las multinacionales y salió adelante en su propósito.



Fui de los primeros en celebrar cuando resolvió descender de sus 'riscos universitarios' como rector de Los Andes para competir por la presidencia. Ingresó a la Coalición de la Esperanza, en donde ha tenido que soportar inclementes ataques de varios de sus compañeros que lo ven como un rival difícil de vencer.



Y lo es, en realidad. Desde el punto de vista ideológico, Alejandro Gaviria es quien en estos momentos encarna el más acendrado talante liberal, no ya como miembro del partido que en Colombia enarbola la enseña roja, sino como filosofía universal, que viene desde los revolucionarios franceses de 1789.



He asistido a todos los actos presididos por Gaviria en Cali. La audiencia queda gratamente impresionada al ver que este hombre de agradable figura y voz serena habla de las cosas que Colombia requiere hoy, y muestra que él es capaz de conseguirlas desde la presidencia.



La más brillante de sus intervenciones, si es que puede haber una mejor que otra, fue en la estupenda reunión convocada por el médico Adolfo Vera -uno de sus más entusiastas heraldos- en la que hubo amplio número de prestigiosos profesionales, en todas las áreas del saber.

Gaviria tocó todos los temas y absolvió todos los interrogantes. Como es catedrático de alta escuela, se expresa con la profundidad de los maestros, pero utiliza un lenguaje llano que penetra en el cerebro de quienes lo escuchan.



Por eso votaré por él en la consulta de la Coalición de la Esperanza.

Para Senado, marcaré el logo de la Coalición de la Esperanza y cruzaré el 01, que es el de Humberto de la Calle, a quien Colombia tanto debe por haber sido el jefe negociador del Gobierno en el Acuerdo de Paz, y por enseñar una vida al servicio del país.



Y para Cámara por el Valle, marcaré el logo del Partido Liberal y el número 103 que es el de Juan Fernando Reyes Kuri, quien ha sido, a mi juicio y el de muchos, el mejor representante de la actual legislatura. Sus iniciativas parlamentarias convertidas en leyes, como la Antitrámites, o la legalización del Viche, bebida ancestral del Pacífico, o la de reconstrucción de ambos senos en mujeres amputadas por cáncer, o la de historia clínica electrónica, son prueba de la buena gestión en el Capitolio de este vallecaucano, quien con Diana Rojas, la concejal liberal estrella de Cali, forman una dupla que honra la colectividad a la que pertenecen.

