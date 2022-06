Elecciones

Junio 01, 2022 - 11:40 p. m.

2022-06-01

Por:

Jorge Restrepo Potes

Cualquier persona que entienda de política sabía que Sergio Fajardo no llegaba a segunda vuelta, porque contra él conspiraban factores que no podía conjurar.



La Coalición de la Esperanza que se suponía era un equipo solidario de prestantes líderes políticos con un programa excelente para que uno de ellos alcanzara el poder, se convirtió en campo de batalla que minó la confianza que en ella depositara buena parte de la opinión.



La perversidad de Íngrid Betancourt con los agresivos ataques a sus compañeros, y la decisión de los hermanos Galán de ir con lista aparte para Senado causaron enorme perjuicio, sin resultado pues el Nuevo Liberalismo no logró ninguna curul.



Vino la consulta, la ganó Fajardo, pero ya la Coalición estaba herida de muerte, y la magra votación en ella de Sergio hizo ver que ‘la remontada’ era muy difícil, casi imposible.



Fajardo adelantó una campaña digna de elogio: recorrió todo el país; ‘volanteó’ por todas las ciudades y pueblos; asistió a debates; echó discursos; en fin, todo lo que hace un buen candidato, pero quedó atrapado en medio de la polarización que colmó de odio el país, y el domingo apenas pudo superar el umbral al obtener mezquina votación que le permite la reposición para abonar a la alta deuda que le queda.



Hice lo que estuvo a mi alcance promoviendo su aspiración pues estaba -y estoy- cierto de que Fajardo era el presidente que podía sacar a Colombia del abismo en que se encuentra. Juzgo que su decencia, su programa, el equipo sin mácula que lo acompañaba, y su competencia como administrador, probada en la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, le daban credenciales óptimas.



Federico Gutiérrez era el candidato tapado de Álvaro Uribe, por más que ambos trataran de ocultar esa relación tóxica. Hicieron callar al gran jefe, pero los colombianos no comimos ese cuentazo pues su proximidad era evidente. Además, varios de los dirigentes de su Equipo por Colombia son conspicuos exponentes de la vieja y cuestionada clase política, que el pueblo repudia: Dilian Francisca Toro, Álex Char, Ómar Yepes, Álvaro Uribe y, desde luego, Iván Duque, quien se la jugó toda por su carnal Fico. A ellos se sumó César Gaviria.



Si César Gaviria tiene un mínimo de decoro político, y ante el fracaso de su candidato Gutiérrez, debe convocar de inmediato la Convención Nacional del Partido Liberal, para que designe una nueva dirección, que recupere el sentimiento liberal de los colombianos, dándole vocación de poder y abriendo espacio a la juventud que quiere intervenir en la conducción del país. Es hora de que Gaviria salga de la presidencia de la colectividad, a la que tanto perjuicio ha causado.



Rodolfo Hernández dio la gran sorpresa pues con su único plan anticorrupción, que nadie sabe cómo lo va a implementar, convenció a casi seis millones de compatriotas. No se había visto en nuestra historia algo parecido, que un octogenario logre ese impresionante guarismo, solo, sin congresistas, sin líderes a su lado, y con sus propios recursos.



Ahí están Petro y Hernández. En estos días decidiré mi voto, pensando en lo que mejor convenga a Colombia. Ojalá Rodolfo deseche el apoyo de la derecha extrema que ya canta su desembarco al santandereano.

Paloma, Cabal y compañía, le causan grave daño, que ya lo inició el derrotado Fico al anunciar que él y Rodrigo Lara Sánchez votarán por él. Eso pone a muchos a pensar, pues ellos no llegan solos.