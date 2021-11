El reporte Coronell

Noviembre 10, 2021 - 11:40 p. m.

2021-11-10

Por:

Jorge Restrepo Potes

Persona que se considere aficionada a los libros de misterio tiene en su disco duro los nombres de los detectives más famosos. Si la memoria no me falla, estos son los más valientes y exitosos investigadores de delitos surtidos, que lograban dar con los delincuentes y ponerlos tras las rejas.



El más conspicuo de todos es Sherlock Holmes, quien con su asistente el doctor Watson y su método deductivo infalible, hallaba al criminal y lo ponía en manos de la justicia. Su autor, Arthur Conan Doyle, tiene sitio en la historia de la literatura, no solo británica sino mundial. Basil Rathbone fue el actor que dio vida en la pantalla al personaje.



Jules Maigret, el comisario de la policía judicial francesa creado por Georges Simenon, fue protagonista de 78 novelas, varias llevadas al cinematógrafo.



Hércules Poirot, máxima invención de la ilustre Agatha Christie, es otro de los grandes: un detective privado belga que fue el personaje en 23 novelas de la escritora británica, también llevado al cine en muchos filmes.



Philip Marlowe, del gringo Raymond Chandler, es un detective privado al que Humphrey Bogart interpretó en ‘El sueño eterno’.



Sam Spade, de Dashiell Hammett, cuya novela ‘El halcón maltés’, también llevada a la pantalla con Bogart en la considerada película de culto del cine negro norteamericano, es un detective irónico y duro, que no se para en pelos con los criminales.



De los autores latinoamericanos cito a Leonardo Padura, el cubano inmenso que creó a Mario Conde, otro detective que siempre logra capturar a los bandidos. Padura vive y su novela sobre el asesinato de Trotsky es lo mejor que se ha escrito sobre el líder soviético del Ejército Rojo, asesinado en México por orden de Stalin, su rival político.



El padre Brown, cura católico creación de G. K. Chesterton, que también se las traía en eso de investigar delitos. Muchas veces fue llevado al cine por varios actores, entre ellos Alec Guinness.



Por último, menciono a Auguste Dupin salido de la mente prodigiosa de Edgar Allan Poe, cuya novela ‘Crímenes de la calle Morgue’ es un ícono de los relatos policiales.



En Colombia tenemos un investigador mejor que todos aquellos héroes de ficción: Daniel Coronell, quien sin tener placa de detective saca a la luz pública todos los ‘torcidos’ de los heliotropos de la picaresca nacional, y logra hacer unas denuncias tan acertadas, que a mí me causa asombro cómo consigue las fuentes de las que se vale para ponerles los nervios alterados a los perversos personajes que en nuestro país entran y salen a su antojo de los callejones del Código Penal.



Ya en la hoy derechizada revista Semana, de la que fue expulsado por el nuevo propietario, mostró a sus compatriotas el entramado de la delincuencia que se hizo con el poder en nuestra sufrida geografía. No dejó títere con cabeza.



Daniel Samper Ospina, otro rastreador tremendo, creó Losdanieles.com e incorporó a su padre Daniel Samper Pizano y a Daniel Coronell, y ahí, todos los domingos, muestran la pestilente actualidad criolla.



Ahora, Julio Sánchez Cristo trajo a La W Radio a Coronell y todos los días Daniel lanza su reporte, que para mí es el deleite matutino. Increíble lo que suelta al aire. Increíble su valor civil.



Como colombiano, le doy gracias a Coronell por existir y por ser un ‘sabueso’ más eficiente que todos los nombrados en esta nota.

​