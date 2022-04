Abril 20, 2022 - 11:40 p. m.

2022-04-20

Por:

Jorge Restrepo Potes

El príncipe elector era un miembro del colegio de electores que tenía la función de elegir a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, tal como lo disponía la Bula de Oro de 1356. Uno de los más famosos de ese círculo fue Federico ‘el Sabio’, conocido en los textos históricos como El Gran Elector de Sajonia.



En Colombia tenemos ahora un personaje que lejos de ser sabio es el gran elector de Federico, el candidato de las entretelas de Álvaro Uribe, a su turno amo del que pretende ser el elector de alias Fico, ciudadano que aspira llegar a la presidencia para continuar las ejecutorias del uribismo, que ha llevado el país al despeñadero en que se encuentra.

No se había visto en nuestra procelosa historia intervención en política más descarada que la de Duque, quien está descontrolado porque todos los entes de control se hacen de la vista gorda ante tamaña violación, no solo de las normas electorales sino del Código Penal que eleva a conducta punible la participación en las controversias políticas de los funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República.

A Iván Duque le sobrecoge el pánico de que al poder llegue alguien que no sea “el que diga Uribe”, porque se le cae todo el andamiaje turbio de este desgobierno, al que las encuestas le dan índice desfavorable cercano al 80%.



A mí no me cabe en la cabeza que un partido político -el Centro Democrático- ante el fracaso administrativo tan elocuente como el que muestran estos cuatro años en los que Duque ha ocupado la Casa de Nariño, considere que merece continuar en la cabina de mando.

Cuando un partido se hunde en el abismo del repudio popular, el péndulo de la opinión gira hacia el campo opuesto. Esa es la esencia misma de la democracia, y esa colectividad, que se autodenomina democrática, debe de entender que los colombianos no queremos más de lo mismo, que deseamos un cambio en la manera de dirigir el Estado, que permita sortear los gravísimos problemas que sacuden a nuestra sociedad.

Duque no pudo con el puesto. A uno de mis mejores amigos -y uno de los más queridos y admirados- le ofrecieron la jefatura de la campaña presidencial de un amigo suyo muy próximo. Rechazó de una el ofrecimiento. Al yo preguntarle la razón de su negativa, me dijo: “Es que uno debe saber para qué no sirve”. Esa frase magistral debería de erigirse en norma obligatoria para que tanto inepto -como Duque- se abstenga de aceptar destinos que no pueda cumplir a satisfacción.



El Presidente, que se ha vuelto engreído y soberbio, el 13 de marzo mostró el tarjetón en el que había marcado la cara de alias Fico. Y de ahí en adelante, solo le ha faltado salir en tarima con su candidato. Pero si no asoma con él en las plazas públicas y no hace ‘volanteo’ a su favor, en todas sus intervenciones con micrófono al frente lanza dardos a Petro, idénticos a los que suelta su candidato.

¿Dónde está la Procuradora? Ya ella ha debido abrirle investigación disciplinaria. No lo hace, ni lo hará, pues al presidente le debe el cargo que ocupa.



La ‘maquinaria’ oficial está puesta al servicio de alias Fico desde los alfombrados salones de la Casa de Nariño. Presidente, ministros, superintendentes, y toda la amplia nómina está al servicio del ordinario aspirante, ese del “vos dijistes” que les dice a los contendores en los debates.



Que alias Fico gane, si tiene los votos conseguidos en franca lid. Pero que la fuerza del Gobierno se ponga a su servicio es un golpe artero a la democracia.