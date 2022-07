El efecto Petro

Julio 06, 2022 - 11:40 p. m.

2022-07-06

Por:

Jorge Restrepo Potes

Tengo amigos en la ultraderecha a quienes les cuesta trabajo aceptar que Gustavo Petro es el nuevo presidente de la República. Hasta el 19 de junio aseguraron que el candidato del Pacto Histórico no podía acceder al poder por ser comunista, o castrochavista, que fue el remoquete patentado por el uribismo para señalar a quienes estábamos en la acera opuesta. Viudas tulueñas me preguntaban cómo podían escapar de la expropiación. Un exbanquero me dijo que la intervención del Banco de la República lo llevaría a la quiebra. Otro, que estaba vendiendo hasta el colchón porque Colombia sería igual a Venezuela.



Estos mismos amigos hoy reconocen que sus temores eran infundados. Que Petro es suficientemente inteligente para saber que este es un país que protege sus instituciones, y que nadie es capaz de destruirlas impunemente. Sabe, además, que si desea pasar a la historia como fecundo hombre de Estado, debe propiciar el entendimiento entre los colombianos y sacarnos de este ambiente pugnaz, en el que ya no se podía ni asistir a reuniones sociales porque terminaban en agrias discusiones.



Cuando en el discurso la noche del triunfo, el presidente electo anunció que buscaría el gran acuerdo nacional para dar la batalla por la vida y por la paz, pensé que a la Casa de Nariño llegaba un hombre superior, un auténtico líder. No soltó ni una crítica a sus adversarios. No se quejó de los agravios recibidos. No censuró a su contendor de la víspera. Tuvo palabras de armonía, y se atrevió a mencionar a Álvaro Uribe como interlocutor válido para su proyecto de desarme de los espíritus.



Desde 1956, cuando Alberto Lleras suscribió con Laureano Gómez el pacto del Frente Nacional, no había visto tanta gente volcada a apoyar a Petro en su proclama pacificadora. Los liberales de César Gaviria; los de La U de Dilian; los de Cambio Radical de Vargas Lleras; los conservadores –a excepción de Yepes Alzate- todos a una manifestaron la disposición de colaborar en los proyectos legislativos que presente al Congreso el nuevo Gobierno.



Desde luego, hay políticos de la era cuaternaria como Enrique Gómez Martínez, quien fiel a sus ancestros beligerantes lanza gritos de combate; o el desubicado ‘Fico’, que más corriente tiene un aljibe.



Yo que cargo tantos abriles en mi espalda, veo en Gustavo Petro el mandatario que traerá la paz total, de la que sólo gocé en mis primeros doce años. De allí en adelante, el estruendo de la guerra, los odios políticos, los desplazamientos, en fin, todo lo que Alejandro Obregón pintó en su cuadro La Violencia.



Tengo poco tiempo por delante, el que Dios quiera darme. Pero deseo ‘vivir sabroso’ en una Colombia amable, como la que en días lejanos tuve ante mis ojos de niño. Si logro ver ese milagro comprobaré que no estaba equivocado cuando me puse al servicio de la campaña de Gustavo Petro.

Escribo esta nota conociendo únicamente dos de los ministros del próximo gabinete: Álvaro Leyva y José Antonio Ocampo. El primero, más que destacado canciller, será esencial en los diálogos de paz con el Eln e, incluso, con otros grupos delincuenciales. Y Ocampo, con su sabiduría en temas económicos devolverá la tranquilidad al empresariado, que tenía los pelos de punta con el advenimiento de Petro. Nadie mejor que este vallecaucano para manejar la Hacienda Pública.



Tengo la certeza de que los otros ministros serán también de alto nivel. El efecto Petro se siente.