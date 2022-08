Agosto 10, 2022 - 11:40 p. m.

2022-08-10

Por:

Jorge Restrepo Potes

Dos posesiones presidenciales del siglo pasado me colmaron de alegría: la de Alberto Lleras Camargo y la de Carlos Lleras Restrepo. Si bien, ambos mandatos estaban regidos por las disposiciones constitucionales del Frente Nacional que ordenaban administraciones paritarias de liberales y conservadores, ambos representaban la más pura ideología liberal pues uno y otro eran jefes destacados del partido que en Colombia la encarna.



Había algo personal en ese sentimiento de dicha. Como estudiante de derecho en el Externado, participé en el movimiento que dio al traste con la dictadura de Rojas Pinilla, y luego intervine activamente en la campaña de Lleras Camargo a la presidencia.



En la de Lleras Restrepo, yo era representante a la Cámara y pertenecí al comité promotor de su candidatura en el Valle del Cauca. No ha habido para mí un líder liberal de sus ejecutorias, como dirigente del partido en la más dura época de su historia.



Ahora, en la nieve de mis años, hice lo que estuvo a mi alcance para que Gustavo Petro llegara a la presidencia de la República. Consideré que lo que decía el candidato del Pacto Histórico se ajustaba exactamente a lo que ha propuesto siempre el Partido Liberal: igualdad, tolerancia, inclusión social, paz para todos, solidaridad.



Gustavo Petro pronunció el 7 de agosto una alocución ponderada, sin agredir a nadie, sin espejo retrovisor, esbozando lo que se propone hacer para conducir a Colombia hacia la paz total. Para mí, la consecución de ese objetivo es la más noble pretensión del nuevo presidente, porque sin paz no hay nación posible. Los colombianos estamos hastiados de violencia, de odio, de desencuentros políticos.



Petro convoca a la reconciliación y hay que atender su llamado. Deseo que quienes ven en él un adversario, recapaciten y le bajen intensidad a las críticas. Deben darle al presidente plazo para que ponga en ejecución lo que propuso en la campaña y ratificó en el discurso de posesión.



El presidente del Congreso, Roy Barreras, pronunció un buen discurso en el acto de asunción del mando, harto diferente a la sarta de sandeces que soltó Ernesto Macías hace cuatro años en la de Iván Duque. Los censores de Barreras no descansan en descalificarlo, pero yo sigo creyendo que es innegable su acertado manejo del mundo político, tal como quedó demostrado ahora cuando articuló el apoyo de la casi totalidad del espectro en las cámaras legislativas.



No es Petro el primer presidente de ‘izquierda’. Más de ‘izquierda’ fue José Hilario López, quien a mediados del Siglo XIX promulgó la ley que puso término a la esclavitud, una verdadera expropiación a los terratenientes, que tenían a los siervos como propiedad privada.

Y también de ‘izquierda’ fue Alfonso López Pumarejo, cuya reforma constitucional de 1936 le quebró varias vértebras a la de 1886, de la más exquisita derecha. De ella surgieron, entre otras disposiciones de avanzada, el derecho de huelga, salvo en servicios públicos, y aquella trascendental de que la propiedad es una función social que implica obligaciones.



Tengo fe en que el que inicia será excelente gobierno. Los ministros nombrados son personas de alta competencia, que cumplirán exitosamente en las carteras respectivas.



Quiero lo mejor para el gobierno de Gustavo Petro. Aspiro que mi patria salga del lodazal de violencia en el que está sumida desde tiempos inmemoriales, y que ahora, de verdad, podamos “vivir sabroso”.