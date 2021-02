Diálogo en el Parque Boyacá

Febrero 17, 2021 - 11:40 p. m. 2021-02-17 Por: Jorge Restrepo Potes

- Oíste, Jorge, quiero que me expliqués esa vaina de izquierda y derecha, que es tema recurrente de los columnistas, vos incluido.



- Esas son posiciones políticas que vienen desde la Revolución Francesa, cuando en la Asamblea Nacional los partidarios del Viejo Régimen se sentaban a la diestra del presidente de la corporación, y los progresistas a la izquierda.



- ¿Entonces los liberales estamos a la izquierda y los conservadores a la derecha?



- Sí, porque los liberales tenemos una idea de avanzada sobre el papel del Estado en la sociedad.



- Para que todos seamos iguales.



- No. La igualdad total no se alcanzará jamás, pero sí es posible disminuir la brecha para lograr una más justa equidad.



- ¿Y eso es fácil de conseguir?



- No es fácil por los intereses creados. Pero los liberales sí hemos puesto todo el empeño cuando ejercemos el gobierno.



- ¿En Colombia ha habido gobiernos que puedan calificarse de derecha?



- Desde luego. El Partido Conservador que gobernó hegemónicamente de 1885 a 1930 mantuvo el país en statu quo pues no quería que ingresara al nuevo siglo, porque lo ideal para ellos era permanecer en el XIX, manteniendo el régimen de la Regeneración de Núñez y de su mentor Miguel Antonio Caro.



- ¿Y luego de los 16 años de la República Liberal de 1930 a 1946, hubo otros gobiernos de derecha?



- De derecha no, de extrema derecha. Las administraciones de Ospina Pérez, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta y Rojas Pinilla son claros ejemplos de lo que es una filosofía política de esa tendencia: clausura del Congreso, censura de prensa, utilización de la Fuerza Pública para fines banderizos, persecución implacable a la oposición.



- ¿A este Gobierno de Duque, dónde lo ubicas?



- Duque es el ejecutor de esa ideología fanática que ha sabido vender Álvaro Uribe.



- Pero, ¿mejor o peor que esos otros gobiernos que mencionaste antes?



- Peor, porque cuando un presidente no tiene vuelo propio sino que sigue un libreto impuesto, va más allá de las órdenes superiores para probar su lealtad al ordenador.



- ¿No estás exagerando?



- No. Fíjate que aquí se está usando y abusando del poder a favor de una tendencia política. Duque ha cooptado todos los entes de control con personas afines al expresidente.



- ¿Qué opinás de las movidas de Duque en el Banco de la República?



- Ahí tienes la prueba del abuso del poder. El Emisor debe ser entidad independiente para adelantar bien su tarea de controlar la inflación a través de la tasa de redescuento. Duque, obsecuente, ha movido los hilos para que la junta sea controlada por los parciales del jefe supremo. El nombramiento de Bibiana Taboada es el colmo del descaro.



- ¿Y esa chica no será capaz de cumplir bien su función de miembro de la junta?



- No conozco los registros académicos de la doctora Taboada, pero ella no llegó por sus conocimientos de ciencia económica, sino porque es la hija de Alicia Arango.



- ¿Y eso es un pecado?



- En política, sí. La señora Arango es una niña mimada de Uribe. Fue ministra de Trabajo y del Interior en este Gobierno, y ahora ocupa una de nuestras embajadas en Ginebra. Su hija fue nombrada por orden de Uribe para complacer a su consentida.



- Entonces, ¿nos llevó el que nos trajo?



- No creo, porque esas arbitrariedades de Duque le abren los ojos al país y por eso se está gestando un movimiento integrado por dirigentes de centro y centro izquierda para ver de lograr un candidato que pueda derrotar “al que diga Uribe” en 2022.



- Hasta luego, Jorge, regresá pronto.